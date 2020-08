Wenn St.Gallen in Winterthur gastiert, treffen immer ehemalige St.Galler gegen die Espen. St.Gallen kassierte in jedem der fünf letzten Spiele in Winterthur eine rote Karte. St.Gallen hat seit über 20 Jahren in Winterthur nicht mehr gewonnen. Der FC St.Gallen stieg 1993 auf der Schützenwiese ab.

Wenn St.Gallen in Winterthur gastiert, treffen immer ehemalige St.Galler gegen die Espen. St.Gallen kassierte in jedem der fünf letzten Spiele in Winterthur eine rote Karte. St.Gallen hat seit über 20 Jahren in Winterthur nicht mehr gewonnen. Der FC St.Gallen stieg 1993 auf der Schützenwiese ab.