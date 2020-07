Quiz

Orte mit gleichem Namen in der Ostschweiz: Finden Sie sich auch ohne Navi zurecht? Testen Sie Ihr Geografie-Wissen in unserem Quiz

In welchem Kanton landet man, wenn man nach Benken will? Und wie viele Ortschaften mit dem Namen Buch gibt es eigentlich im Thurgau? Solche Fragen – und die richtigen Antworten dazu – gibt es in unserem Quiz.