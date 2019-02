«Tagblatt»-Podium: Packender Wahlkampf zum Zuschauen Ein brechend voller Pfalzkeller, eine temporeiche Debatte und ein Quartett mit grossen Unterschieden: Das «Tagblatt»-Podium zu den Ständeratswahlen legte Stärken und Schwächen der Kandidaten offen. Katharina Brenner, Regula Weik, Christoph Zweili

Klimapolitik, Frauenfrage und Spesenskandal – das Podium war eine 90-minütige Tour d’Horizon durch die politische Aktualität. (Bilder: Urs Bucher)

Der Pfalzkeller war bis auf den allerletzten Platz gefüllt am Dienstagabend, etliche Zuhörerinnen und Zuhörer standen. Der Grossaufmarsch machte deutlich: Der Wahlkampf um den St. Galler Ständeratssitz ist in der heissen Phase angekommen. Am 10. März wählt das Volk die Nachfolge von Karin Keller-Sutter, sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Vier davon standen auf dem «Tagblatt»-Podium: Benedikt Würth (CVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Mike Egger (SVP) und Patrick Ziltener (Grüne). Mit sieben Personen liesse sich «keine vernünftige Diskussion» mehr führen, zudem wolle man die Parteien honorieren, «die in unserem politischen System eine zentrale Rolle einnehmen», sagte Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid zu Beginn.

Die Februarsession des St. Galler Kantonsrats hatte wenige Stunden vor dem Podium geendet. Zwei Themen hatten die Debatte dominiert: die HSG und das Klima. Beide prägten auch das Podium, das dem Parlament punkto Lebhaftigkeit locker das Wasser reichen konnte. Die beiden Moderatoren zwangen die Kandidaten zu klaren, knappen Antworten. Es war eine Tour d’Horizon durch die politische Aktualität: Spesenskandal, Klimaerwärmung, Spitalschliessungen, AHV-Alter, Kampfjets, Ehe für Homosexuelle, Frauenfrage, Wahlkampfbudgets, Regionalpolitik. Das Publikum honorierte den hohen Unterhaltungswert der Debatte mit Zwischenapplaus und einer engagierten Fragerunde im Anschluss. Es waren 90 Minuten mit Tempo und streckenweise Tiefgang – oder knapper: Wahlkampf zum Zuschauen.

Der Staatsmann

Benedikt Würth.

Der Jungpolitiker

Auftritt Er wirkt lebhaft, locker und deutlich weniger emotional als auch schon. Er argumentiert sachlich und ruhig. Er spielt ­gekonnt und gezielt die Karte «Jugend», gibt sich unerschrocken und unabhängig.





Inhalte Er hat sich in die Dossiers eingelesen, hat Zahlen und Fakten parat – wenn nicht alle im Kopf, dann auf dem Spickzettel. Zeitweilig wirken seine Antworten etwas lehrbuch- oder besser parteibuchartig.





Stärke Er scheint sich sichtlich wohl zu fühlen – im Kreis der Kandidaten und im Austausch mit dem Publikum.





Schwäche Er wiederholt einzelne Argumente mantraartig, das macht sie nicht glaubwürdiger. Seine Seriosität wirkt manchmal aufgesetzt, der Angriff steht ihm besser. Trotz politischer Erfahrung: Mit 26 hat man noch nicht allzu viel von der Welt gesehen. Daran ändert auch ein gesundes Selbstbewusstsein nichts.





Bester Moment Aus dem Publikum kommt eine kritische Frage zur Zusammensetzung des Podiums – Egger gibt sie spontan an die Moderatoren weiter.

Die Schlagfertige

Susanne Vincenz-Stauffacher.

Auftritt Die einzige Frau im Quartett bringt Farbe in die Runde: Die Männer uniform in dunklem Anzug, sie sportlich-elegant mit Steppjacke. Der klassische Hosenanzug, das typische Rechtsanwältinnen-Outfit, bleibt zu Hause im Schrank hängen. Sie gestikuliert wild-wirblig, als müsste sie sich die Vorbehalte gegenüber ihrer Kandidatur (wie politisch unerfahren) vom Leib halten.





Inhalt Ihr Interesse ist echt: Sie will sich aktiv am legislativen Prozess beteiligen. Dabei setzt sie auf ihre Erfahrungen als Rechtsanwältin. Angetan zeigt sie sich insbesondere von der IHK-Idee der «softurbanen Räume» im Kanton.



Stärke Sie reagiert spontan und schlagfertig und sie hat breite Erfahrung aus Berufsleben und diversen sozialen Engagements.



Schwäche Sie teilt sie mit vielen Frauen: Ihre Stimme wirkt schrill.



Bester Moment «Ich stehe jetzt im Scheinwerferlicht. Das heisst aber nicht, dass ich zuvor 25 Jahre Schwarzwäldertorte gegessen habe.»



Der Professor

Patrick Ziltener.

Auftritt Er kann den Dozenten nicht ablegen, wirkt professoral und lehrerhaft. Die meiste Zeit hält er die Hände auf dem Rücken verschränkt – als wollte er im nächsten Moment vor dem Publikum auf- und abmarschieren und dozieren. Die Gestik ist karg, die Hände bleiben eng am Körper.





Inhalt Der «untypische Grüne», wie er sich bezeichnet, trumpft auf mit dem Einblick ins Schlüsseldossier «Umwelt und Energie», das er einst im Staatssekretariat für Wirtschaft betreut hat. Eine Einarbeitungszeit als Ständerat brauche er nicht mehr, ein Netzwerk habe er bereits in Bundesbern. Ziltener versteht sich als Brückenbauer zwischen Politik und Unternehmen, um sich für eine nachhaltige Wirtschaft einzusetzen.



Stärke Sein wissenschaftlich-analytischer Verstand – dennoch: Ein guter Professor macht noch keinen volksnahen Politiker. Es bestehen Zweifel an der Verankerung in der Region.



Schwäche Ein unverkrampfter Auftritt sieht anders aus. Und es bleibt der Eindruck einer gewissen Abgehobenheit.



Bester Moment «Wenn ich gewählt werde, möchte ich den Kanton St.Gallen zum Pilotkanton in der Berufsbildung machen.»