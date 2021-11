Live-Ticker Novembersession im St.Galler Kantonsrat jetzt live im Ticker: Wichtigste Themen sind Corona, die Forensikstation in Wil und die Gemeindefusion Neckertal Der St.Galler Kantonsrat tagt ein weiteres Mal coronabedingt in der Olma-Halle. Corona ist dann auch aufgrund der steigenden Fallzahlen eines der zentralen Diskussionsthemen.

14:13 Uhr

Nun steht die erste Pendenz an: Gültigkeit der Wahl eines Ersatzmitglieds in den Kantonsrat. Alexander Bartl (FDP) aus Widnau gehört neu dem Kantonsrat an. Es gibt keine Einsprachen.

14:00 Uhr

Claudia Martin (SVP), Kantonsratspräsidentin Bild: Benjamin Manser

Die Klingel ertönt. Neu findet die Session in der Halle 9.1 statt. Kantonsratspräsidentin Claudia Martin (SVP) hält die Eröffnungsrede.

Der Kantonsrat tagt coronabedingt erneut in der Olma-Halle, im Bild die Septembersession 2021. Bild: Benjamin Manser (22. September 2021)

Auf der Traktandenliste der Novembersession stehen die Ersatzwahlen in das Kantonsgericht (hauptamtliches und nebenamtliches Mitglied), sowie eine Präsidentin oder ein Präsident in die Anklagekammer. Diese werden für die Amtszeit bis 2023 gewählt.

Weiter wird über das Budget der Errichtung einer Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Wil beschlossen. Hier wird über einen Nachtragskredit von rund fünf Millionen Franken entschieden. Die Mehrkosten des geplanten Neubaus entstehen vor allem im Bereich der Sicherheit.

Ausserdem beschliesst der Kantonsrat über die Förderbeiträge der Gemeindefusion Neckertal, an der die Gemeinden Oberhelfenschwil, Neckertal und Hemberg beteiligt sind.

Erwartet werden zudem Vorstösse bezüglich der Coronamassnahmen im Kanton St.Gallen. Dies aufgrund der zuletzt stark ansteigenden Fallzahlen im Kanton.