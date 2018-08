Gegentribüne: Systemstörung beim FC St.Gallen - die Gründe

Von den Abgängern des FC St.Gallen hat Danijel Aleksic am neuen Ort bisher am meisten imponiert. In den ersten drei Runden der türkischen Süper Lig kam er in jedem Spiel über die volle Distanz zum Einsatz, war beim 3:1-Sieg von Malatyaspor bei Göztepe Izmir mit einem Tor und einem Assist erfolgreich. Daheim gegen Fenerbahce Istanbul erzielte er den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg des Tabellenzweiten, am Samstag in Kayserispor blieben beide Teams ohne Torerfolg.

Fuss gefasst hat auch Jasper van der Werff bei Red Bull Salzburg. Beim 3:2-Sieg in Altach, 40 Autobahnkilometer von St.Gallen entfernt, spielte er bereits zum zweiten Mal für Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga und zeigte eine wie gewohnt souveräne Leistung - beim 1:1-Ausgleich der Vorarlberger hatte er einen Zweikampf etwas unglücklich verloren. Salzburgs Trainer Marco Rose lässt fleissig rotieren und stellte im Vergleich zum Europacup-Match in Belgrad (ohne van der Werff) sieben neue Spieler auf.

Für Ural Jekaterinburg, 4402 Autobahnkilometer vom Kybunpark entfernt, spielte Marco Aratore ebenfalls schon zweimal, stand bei der 1:4-Niederlage bei Leader Zenit St.Petersburg mit 56 Einsatzminuten in der Startformation und half am Sonntag beim 2:1-Heimsieg gegen Grozny während 19 Minuten als Joker mit. (th)