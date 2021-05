Symposium Sebastian Kurz: «Nur wenn Sie auf einer Insel leben, lassen sich Coronawellen verhindern» Der österreichische Staatschef Sebastian Kurz erklärt am St. Gallen Symposium, was er aus der Coronakrise gelernt hat - und was die EU hätte besser machen können.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit HSG-Professorin Miriam Meckel. Ralph Ribi

Da sitzt er also, direkt aus Wien zugeschaltet. Vor sich ein Glas Wasser, die Haare akkurat gegen hinten gekämmt, im Hintergrund die österreichische Fahne und die Flagge der EU. Wenn Sebastian Kurz - so etwas wie der Stargast am diesjährigen Symposium - spricht, fällt es leicht, ihm zuzuhören. Ein Politiker, der nur Phrasen drischt, um den heissen Brei herumredet und sich bei jeder Frage windet? Nein, dazu gehört der österreichische Kanzler nicht. Er nennt die Dinge beim Namen. Nicht immer, aber meistens.

Denn auch Kurz, der jüngste Staatschef der Welt, muss auf diplomatische Gepflogenheiten achten. Dazu gehört, dass Österreich Mitglied der EU ist, die in der Bewältigung der Coronakrise, wie so viele andere auch, Fehler gemacht hat. Eigentlich wollte Kurz Folgendes sagen: Die EU ist für eine effiziente Krisenbewältigung zu kompliziert aufgestellt, sie hätte bei der Impfstoffbeschaffung viel stärker auch an sich denken sollen, sie hat - auch im Vergleich zu Grossbritannien und den USA - viel zu lange gebraucht, um Coronaimpfstoffe zuzulassen.

Im munteren Gespräch mit HSG-Professorin Miriam Meckel sagt er das aber nicht so direkt, sondern verklausuliert - mit positiven statt negativen Begriffen. Und Verantwortliche dafür benennen will Kurz schon gar nicht. Der Kanzler findet in seiner bedachten Wortwahl auch hier einen eleganten Ausweg: Die Strukturen sind Schuld, nicht einzelne Politiker wie beispielsweise EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kurz kritisiert zu strenge Datenschutzregeln

Dann spricht Kurz nochmals von den Anfängen der wohl grössten Krise der letzten Jahrzehnte. Wie im Frühling vor einem Jahr «eine unfassbare Disziplin» herrschte, ein Schulterschluss, wie es ihn noch nie gegeben hat. Eine «unglaubliche Bereitschaft und Solidarität», mitzumachen.

Doch dann sei die Krise immer länger gegangen und die Kritik und mit ihr die Kakophonie unter den Experten nahm zu. «Man konnte sich für jede These einen Experten aussuchen. Der Intensivmediziner ist natürlich gegen schnelle Öffnungen, der Bildungsexperte gegen Schulschliessungen.» Das habe die Krisenbewältigung ab Herbst so viel herausfordernder und anspruchsvoller gemacht. Sebastian Kurz:

«Ein Virus kommt in Wellen. Das lässt sich höchstens auf Inseln wie Australien oder Neuseeland verhindern, aber nicht in Zentraleuropa.»

Für Kurz hat die Coronakrise vor allem gezeigt, wie viel Aufholbedarf es bei der Digitalisierung gibt. Was gemäss dem österreichischen Kanzler gar nicht geht: Amerikanische Firmen wie Facebook oder Google haben viel mehr Daten als die Gesundheitsbehörden europäischer Länder. Hätten diese grenzübergreifend mehr Informationen über Coronapatienten austauschen können, hätten sie möglicherweise bessere Massnahmen ergreifen können.

Vielen sei es aus Datenschutzgründen nur schon schwer gefallen, eine Coronaapp herunterzuladen. Aus Persönlichkeitsgründen durften in Österreich Lehrer nicht wissen, ob ein Schüler an Corona erkrankte. Es sei gut, Grund- und Freiheitsrechte zu schützen, auf Datenschutz zu setzen. «Aber wir müssen besser werden im Abwägen: Wo macht eine solche Regelung Sinn?»

Und der österreichische Kanzler hat an diesem Nachmittag noch eine weitere Botschaft: Corona hat gezeigt, wie wichtig die internationale Vernetzung ist. «Wir hätten die Krise nicht so bewältigen können, wenn wir nicht ständig im Austausch gestanden hätten mit anderen Ländern wie Singapur, China, Israel, aber auch der Schweiz.»

Mit 27 Jahren schon Aussenminister

Kurz ist erst 34, aber das politische Handwerk hat er verinnerlicht wie kaum ein anderer. Der Jurist – Sohn eines Ingenieurs und einer Lehrerin aus Niederösterreich – kam früh mit der Politik in Kontakt. Schnell zeigte sich, dass er wohl eine grosse Karriere einschlagen würde. Mit 17 trat er der Jungen Volkspartei bei, mit 23 wurde er Stellvertreter des ÖVP-Landesparteiobmanns in Wien, danach Staatssekretär und 2013 mit 27 Jahren jüngster Aussenminister der österreichischen Geschichte, 2017 dann Bundeskanzler.

Aber ewig Politiker bleiben, will er nicht. Das Leben habe viele schöne Seiten und er könne sich für vieles begeistern, sagte Kurz vor einer Woche im Interview mit der NZZ. «Ich bin überzeugt, dass ich noch ein langes Leben nach der Politik haben werde.» Erst aber muss er nun die Coronakrise zu einem guten Ende bringen. Am liebsten so elegant, entschlossen und eloquent, wie er gestern am St. Gallen Symposium aufgetreten ist.