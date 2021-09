Zweimal Gold, zweimal Bronze: Die St.Galler Delegation glänzte an den Berufs-Europameisterschaften in Graz

Gold für Damian Schmid, Automobil-Mechatroniker, aus Nesslau und für Sandro Weber, Land- und Baumaschinenmechaniker, aus Zuzwil und zweimal Bronze für Susan Wildermuth, Dekorationsmalerin, aus Jonschwil und Julian Ferrante, Hotel Reception, aufgewachsen in Bronschhofen: So lautet das Fazit aus St.Galler Sicht aus den Berufs-Europameisterschaften in Graz.