Bildstrecke

«Summerdays»,«Clanx», «slowUp» oder die Beachtour in Rorschach: Die Ostschweiz bot einiges dieses Wochenende - alle Bilder

Ob Musik in Arbon oder Appenzell, Beach-Volleyball in Rorschach oder ein autofreier Tag entlang des Bodensees: Dieses Wochenende war viel los in der Ostschweiz. Hier gibt es alle Bilder der Anlässe.