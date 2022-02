Suchthilfe in St.Gallen «Die heroingestützte Behandlung ist flexibler geworden»: Stiftung Suchthilfe ist dank BAG-Sonderregelung gut durch die Pandemie gekommen Einsamkeit und Isolation hatten während der Pandemie Auswirkungen auf das Suchtverhalten. Die Stiftung Suchthilfe hatte deshalb beachtlichen Zulauf. Zwischenzeitlich wurden die Medikamente knapp. Und das Bundesamt für Gesundheit bewilligte eine Sonderregelung bei der Suchtbehandlung.

In St.Gallen gibt es zwei medizinisch-soziale Hilfsstellen, in denen heroinsüchtige Menschen mit klinisch reinem Heroin oder einem Substitut behandelt werden. Symbolbild: Christoph Ruckstuhl

So mancher Branche machte die Pandemie zu schaffen. Allen voran in der Medizin und den Pflegeberufen waren und sind die Auswirkungen von Corona spürbar. Auch die Stiftung Suchthilfe St.Gallen ist davon nicht ausgenommen und hat bis heute diverse Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Mittagessen in der Gassenküche – für Menschen am Rande der Gesellschaft. Bild: Mareycke Frehner

Während der Pandemie hat Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St.Gallen, beobachtet, wie sehr die Isolation und Einsamkeit an den Patientinnen und Patienten nagt. «Je länger die Pandemie andauerte, desto mehr Menschen kamen zu uns mit Depressionen und Angstzuständen. Da ist der Griff zu Suchtmitteln nicht mehr fern», berichtet Rust. Die Angebote der Suchthilfe – unter anderem die Gassenküche im Linsebühl oder der Blaue Engel im Katharinenhof, wo Menschen mit sterilem Injektionsmaterial und Kondomen versorgt werden – seien sehr gefragt gewesen, nicht zuletzt wegen des zwischenmenschlichen Kontakts.

Grosser Lieferengpass bei Suchtmedikamenten

Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Zur Stiftung Suchthilfe St.Gallen gehören auch die beiden medizinisch-sozialen Hilfsstellen (MSH). Dort erhalten heroinabhängige Menschen eine sogenannte Substitutionsbehandlung. Das heisst, sie werden entweder mit pharmakologisch reinem Heroin oder mit einem Ersatzmedikament behandelt. «Zwischenzeitlich gab es grosse Lieferengpässe bei manchen Substitutionsmedikamenten», sagt Rust. Um die Versorgung für die Patientinnen und Patienten sicherzustellen, mussten die Medikamente teils täglich nachbestellt werden, weil jeweils nur sehr kleine Mengen geliefert wurden.

Rust sagt:

«Wir mussten sogar auf Alternativen umsteigen, da gewisse Medikamente gar nicht mehr lieferbar waren.»

Eines dieser Medikamente ist Sevre-Long, das dem Methadon allmählich den Rang ablaufe und bei vielen Substituierten sehr beliebt sei. «Sie nehmen es gut auf, es hält ihren Spiegel aufrecht und minimiert den Suchtdruck sehr schnell», erklärt Rust. Diese Lieferengpässe seien in den Suchtstellen eine grosse Herausforderung und Belastung gewesen.

Trotz der Knappheit an Medikamenten und grosser Sorge zu Beginn der Pandemie, gibt es auch Positives zu berichten. «Die Zahl der Covid-19-Ansteckungen, sowohl bei den Patienten wie auch dem Personal, war niedrig. Wir haben penibel darauf geachtet, die Regeln einzuhalten, haben permanent die Maske getragen und auf gemeinsame Sitzungen und Mittagessen verzichtet», sagt Rust. Die Stiftung Suchthilfe habe einen regen Zulauf. Während der Pandemie sei er noch etwas höher als davor gewesen, doch wegen der wenigen Personalausfälle sei man nie überfordert gewesen mit der Anzahl Patientinnen und Patienten.

Ausnahmebewilligung bei Heroinsubstitution

Und: «Seit der Pandemie sind wir in der heroingestützten Behandlung etwas flexibler geworden», sagt Rust. Dies hänge mit einer Ausnahmebewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zusammen. Vor der Pandemie war es untersagt, Patientinnen und Patienten ihre Substitutionsmedikamente mit nach Hause zu geben und sie selbstständig einnehmen zu lassen. «Das BAG hat diese Regelung für die Zeit der Pandemie aufgehoben.»

So sei es auch möglich, einer Patientin oder einem Patienten in Isolation die Substitute nach Hause zu liefern. Denn trotz Krankheit und Symptomen brauche die Person regelmässig ihr Substitut. «Anfänglich hatten wir Bedenken: Was passiert, wenn wir die Medikamente nach Hause liefern? Nimmt die Patientin die gesamte Dosis auf einmal ein? Doch es hat überraschend gut funktioniert», sagt Rust. Und so habe die Pandemie auch Gutes bewirkt: Die Mitgaben hätten schweizweit problemlos funktioniert, sodass gesetzliche Anpassungen vorgenommen wurden und die Regelung auch nach Ende der Pandemie beibehalten werden könne. Rust freut sich darüber:

«Für die Klientinnen und Klienten bedeutet dies sehr viel mehr Lebensqualität.»