subventionsskandal «Die Rückzahlung wird nötig sein»: Bus Ostschweiz muss die 5,5 Millionen Franken Staatsgelder wohl zurückerstatten Der erst jetzt ans Licht gekommene Subventionsbetrug bei der Bus Ostschweiz AG offenbart Mängel in der Aufsicht, wie St.Galler Kantonsräte von SP und FDP im TVO-Talk «Zur Sache» feststellten. Das Rheintaler Unternehmen wird zu den Vorfällen in einer Woche Stellung nehmen.

Die TVO-Talkrunde zum Rheintaler Bus-Subventionsskandal mit Ruedi Blumer (SP), Roland Ochsner (Bus Ostschweiz), Stefan Schmid (Moderation) und Alexander Bartl (FDP). Bild: Tobias Garcia

Eigentlich hätte die Bus Ostschweiz AG bis Ende dieser Woche darlegen müssen, warum sie in den Jahren 2012 bis 2018 unrechtmässige Subventionen von Bund und Kanton St.Gallen in Höhe von 5,5 Millionen bezogen hat. Nun hat das Rheintaler Unternehmen bis am 23. Dezember Aufschub erhalten: Dann soll die Stellungnahme zu den Vorwürfen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) und der St.Galler Finanzkontrolle vorliegen.

Von einem unverhofften «Weihnachtsgeschenk» für Bund und Kanton mochte in dem von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid moderierten TVO-Talk zum Subventionsskandal niemand sprechen. Doch SP-Kantonsrat und VCS-Schweiz-Präsident Ruedi Blumer und FDP-Kantonsrat Alexander Bartl gehen beide davon aus, dass eine Rückzahlung der Millionensumme «nötig sein wird». Zwar habe man das Geld samt und sonders für den ÖV verwendet, also in Elektrobusse und eines neues Depot in Sargans investiert, betonte Roland Ochsner, Unternehmensleiter Bus Ostschweiz AG. «Doch wenn wir es wirklich zu Unrecht bezogen haben, werden wir es selbstverständlich zurückzahlen.»

«Genaueres Hinschauen war bitter nötig»

Wie ist es möglich, dass sieben Jahre lang unbemerkt Geld «vom Steuerzahler erschwindelt» wurde? Die Frage von Moderator Schmid beantwortete Bartl «mit diversen Fehlern» in der Geschäftsleitung, aber auch in der Kontrolle: «Vom Verwaltungsrat bis zur Regierung funktionierte die Aufsicht nicht.» Dass drei Jahre nach dem Postauto-Skandal immer mehr Betrugsfälle ans Licht kommen, zeigt für Blumer klar: «Genaueres Hinschauen war bitter nötig.»

Die Postauto-Rechnungstricks waren im Februar 2018 publik geworden, der frühere SBB-Qualitätsmanagement-Leiter Ochsner hatte die Geschäftsführung von Bus Ostschweiz im Januar gleichen Jahres übernommen. Man habe folglich die Finanzflüsse überprüft und sich 2019 «freiwillig für die Subventionsprüfung gemeldet», sagte Ochsner. Mittlerweile sei die Firma ans neue Regelwerk angepasst und «sauber unterwegs», entsprechend habe die Finanzkontrolle seit 1.1.2020 keine Beanstandungen mehr festgestellt.

Schön und gut, meinten die Politiker, aber drei Jahre für eine Reaktion des Verwaltungsrats und eine Information der Regierung sei «viel zu lang», kritisierte Bartl. Noch im August 2018 hatte die St.Galler Regierung auf besorgte Fragen im Kantonsrat geantwortet, dass in der Region keine ÖV-Betrugsfälle wie bei Postauto zu erwarten seien. Ochsner konnte dazu nicht mehr sagen, als dass man für die veranlassten Prüfungen «Zeit gebraucht »habe.

Service Public kann nicht rentieren

Mittlerweile sei die Kontrolle seitens BAV und Kanton verbessert und die Aufsicht «richtig aufgestellt» worden, sagte Blumer. Solche Skandale verursachten einen Reputationsschaden, doch schätze die Bevölkerung das ÖV-Angebot sehr. Auch wenn in diesem Fall «ein bisschen viele CVP-Vertreter im Verwaltungsrat» sässen, müsse die Politik in Service-Public-Unternehmen Einsitz haben. Anders sieht es Ratskollege Bartl, der den FDP-Vorstoss für eine Privatisierung unterstrich: «Die drei Rollen des Staats als Eigner, Besteller und Kontrolleur finden wir falsch.» Heute müsse sich das Busunternehmen nicht im Wettbewerb um eine Konzession bewähren und könne nicht einmal sanktioniert werden.

Der Service Public könne und dürfe nicht rentieren, gaben Blumer wie Ochsner zur Antwort. «Ohne Abgeltung wären viele Linien nicht fahrbar.» Freilich könne der Kanton seine Beteiligungsstrategie erst überprüfen, wenn das Bundesgesetz entsprechend geändert würde, räumte Bartl ein.

Ob der Subventionsbetrug für Bus Ostschweiz strafrechtliche Konsequenzen hat, ist Sache des Bundes und bleibt offen. Das Unternehmen habe «seine Hausaufgaben gemacht», meinte Geschäftsführer Ochsner und sei gut unterwegs - seit dieser Woche neu auch im gesamten Fürstentum Liechtenstein.