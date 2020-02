Sturmfrei dank «Sabine»– welche Ostschweizer Schulen am Montag geschlossen bleiben und wieso der Kanton davon abrät Um die Schüler vor dem Unwetter zu schützen, lassen einzelne Ostschweizer Schulen den Unterricht am Montag ausfallen. Das ist erlaubt – der Leiter des Amts für Volksschule sieht darin aber Schwierigkeiten.

Zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler bleiben einige Ostschweizer Schulen am Montag und Dienstag geschlossen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Woche beginnt stürmisch. «Sabine» fegt über das Land und hat die Ostschweiz erreicht. «Bleiben Sie drinnen», «meiden Sie Wälder», «Vorsicht vor herumfliegenden Gegenständen», melden die Wetterdienste. Einzelne Ostschweizer Schulen ziehen daraus die Konsequenzen – und lassen den Unterricht heute ausfallen.

Die Schule Wildhaus-Alt St.Johann bleibt am Montag geschlossen. Das hat der Schulleiter in Absprache mit der Schulratspräsidentin entschieden. Denn: «Die Sicherheit der Schüler auf dem Schulweg kann nicht gewährleistet werden.» Ob die Schule am Dienstag wieder stattfindet, wird im Verlauf des Montags entschieden. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Sproochburg in Zuckenriet haben am Montag ebenfalls frei. In Jonschwil beginnt der Unterricht am Montag und Dienstag erst am Nachmittag. Auch Mülheim gibt am Montagvormittag «sturmfrei».

Die Blockzeiten müssen per Gesetz eingehalten werden

Grundsätzlich liegt ein solcher Entscheid in der Verantwortung der Schulen und Gemeinden. «Dafür braucht es kein Einverständnis des Kantons», sagt Alexander Kummer, Leiter des kantonalen Amts für Volksschule. Im St.Galler Volksschulgesetz festgelegt sind jedoch die Blockzeiten am Vormittag.

«Von 8 bis 12 Uhr ist die Schule in der Pflicht. Die Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass der Unterricht stattfindet.»

Bei einem ausnahmsweisen Ausfall sei das Kind während der Blockzeit von der Schule zu betreuen, sagt Kummer. Im Fall Wildhaus-Alt St.Johann wurden die Eltern am Sonntagabend per Mail und mit der Telefonkette über den Schulausfall am nächsten Morgen informiert. «Wenn eine Familie hier kurzfristig keine Betreuung organisieren kann, muss das die Schule anbieten», sagt Kummer.

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule St.Gallen. Bild: PD

Der Leiter des Amtes für Volksschule rät Schulleiterinnen und Schulleitern denn auch davon ab, die Schule komplett ausfallen zu lassen. Auch wenn die Beurteilung schwierig sei. «Natürlich kennen die Schulleitungen die Gegebenheiten vor Ort am besten», sagt Kummer. Der Schulweg liege aber in der Verantwortung der Eltern. So könne man als Familie, die beispielsweise in Waldnähe wohnt, auf die Schule zugehen. Die Verantwortlichen können im Einzelfall einem Kind aufgrund der speziellen Situation Urlaub gewähren.

In der Stadt gibt's lediglich Empfehlungen

Im städtischen Gebiet sind die Windböen abgeschwächt. Deshalb haben etwa die Kreuzlinger Primar- und Sekundarschulen lediglich Sturm-Verhaltensregeln herausgegeben. So findet die Pause am Montag in allen Schulzentren drinnen und unter Aufsicht der Lehrpersonen statt. Aktivitäten im Wald, oder im Freien fallen aus, genauso wie Velofahrten. Die Schule ruft die Kinder zudem auf, in Gruppen zur Schule zu gehen und sich nicht in der Nähe von grossen Bäumen aufzuhalten.