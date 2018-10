Sturm wütet in der Ostschweiz: Bäume umgestürzt, Bach überlaufen, Dachfenster weggeflogen In der Nacht ist Sturmtief «Vaia» über die Schweiz gefegt. Die Feuerwehr musste im Kanton St.Gallen 16 Mal ausrücken. Die Strasse von Hemberg nach Krummenau ist immer noch gesperrt. Der Bahnbetrieb auf den Säntis ist eingestellt. Maria Kobler-Wyer

Versperrte Strasse in Hemberg. (Bild: BRK-News) Versperrte Strasse in Hemberg. (Bild: BRK-News) Versperrte Strasse in Hemberg. (Bild: BRK-News) 3 Bilder Sturmschäden in der Ostschweiz

Am Dienstagabend um 21 Uhr ging es los, wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt. «Insgesamt musste die Feuerwehr 16 Mal ausrücken, vor allem wegen umgestürzter Bäume.» In Hemberg hätten gleich mehrere Bäume die Strasse blockiert. «Der Einsatz läuft noch», so Schneider. «Die Strasse von Hemberg in Richtung Krummenau ist gesperrt.» Die umgestürzten Bäume beschädigten wohl auch eine Stromleitung. Etwa um halb fünf Uhr morgens fiel in Krummenau der Strom aus.

In Flawil fegte der Sturm ein Dachfenster weg, welches eingefangen und wieder eingebaut werden musste. In Buchs waren zudem zwei Wassereinsätze nötig, in Wangs trat ein Bach über die Ufer, weshalb eine Strasse zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Über Sachschäden hat Schneider bisher keine Kenntnisse. Verletzte gibt es nicht.

Die Appenzellerbahnen mussten aufgrund der Sturmwinde den Betrieb auf der Strecke Weissbad-Wasserauen bis auf unbestimmte Zeit einstellen. Es verkehren Ersatzbusse.

Wer auf den Säntis will, muss sich einen anderen Tag aussuchen: Infolge des Sturms hat die Schwebebahn den Betrieb für den ganzen Tag eingestellt.

Der Sturm zerstörte das Dach der Firma «elbau» in Bühler. (Bild: pd)

Im Kanton Thurgau wurden zwei Baustellen-Abschrankungen umgeweht. «In Mettlen ist zudem ein Baum umgeknickt», sagt Kapo-Mediensprecher Daniel Meili.