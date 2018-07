Dauerstreit zwischen Abacus, Abraxas und 69 St.Galler Gemeinden endet mit einem Vergleich Seit Jahren lagen sich die Abacus Research AG, die Abraxas Informatik AG (vormals Verwaltungsrechenzentrum AG St.Gallen) und 69 St.Galler Gemeinden in den Haaren. Es ging um Ausschreibungen für IT-Software. Nun haben sich die Parteien auf einen Vergleich geeinigt. Damit sind die am Verwaltungsgericht hängigen Submissionsverfahren zu verschiedenen IT-Vergaben beendet.

Die Firma Abacus hat ihren Sitz in Wittenbach. (Bild: Benjamin Manser)

(red.) Seit Jahren liegt das Wittenbacher Software-Unternehmen Abacus im Streit mit 69 St.Galler Gemeinden. In der Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob die Gemeinden eine neue Finanzsoftware freihändig an die heutige Firma Abraxas (früher Verwaltungsrechenzentrum St.Gallen AG) vergeben dürfen oder nicht. Abacus warf den Gemeinden vor, die Kosten gestückelt zu haben, um unter dem Schwellenwert für die Ausschreibung zu bleiben. Das Verwaltungsgericht St.Gallen verbot den Gemeinden in der Folge, neue Finanzsoftware zu beschaffen und Verträge abzuschliessen, bis der Gerichtsentscheid zum Fall da sei.

Wie aus einem Communiqué der St.Galler Staatskanzlei hervorgeht, führten die Parteien seit Anfang Jahr intensive Gespräche über einen Vergleich. Dies unter Vermittlung von Regierungsrat Beni Würth, Vorsteher des kantonalen Finanzdepartements. Der Vergleich ist nun zustande gekommen.

Beschaffung wird öffentlich ausgeschrieben

«Im nun vereinbarten Vergleich verpflichten sich die Gemeinden zur Vergaberechtskonformität von IT-Beschaffungen», heisst es in der Mitteilung. Der Vergleich sieht zudem vor, dass die vier grossen Städte St.Gallen, Rapperswil-Jona, Wil und Gossau die Beschaffung von Software-Lizenzen für die Finanz- und Lohn-/HR-Software bis spätestens Ende des ersten Quartals 2019 öffentlich ausschreiben.

Basierend darauf haben die Parteien dem Verwaltungsgericht St.Gallen beantragt, die anhängigen Submissionsbeschwerden als durch Vergleich erledigt abzuschreiben. Diese Abschreibungsbeschlüsse sind gemäss der Mitteilung am 27. Juni ergangen. Entsprechend können nun die in diesen Verfahren streitigen Beschaffungen von den Gemeinden bei Abraxas getätigt beziehungsweise fortgesetzt werden.

Aufgrund des Vergleichs werden zudem die Verfahren nach Öffentlichkeitsgesetz beendet, die zwischen der Abacus Research AG und der Gemeinde St.Gallen vor dem Departement des Innern noch pendent sind.

Jede Partei trägt Kosten selber

Der Vergleich sieht, wie es in der Mitteilung weiter heisst, keine Ausgleichszahlungen zwischen den Parteien vor. Jede Partei trägt die eigenen Kosten für die Rechtsvertretung selber. Die Verfahrenskosten teilen sich die Parteien zu je einem Drittel.

«Die Einigung der Parteien bringt ein langjähriges Verfahren zu einem raschen Ende. Dadurch können erheblicher Aufwand und Kosten gespart werden. Dies liegt im Interesse aller Parteien», heisst es im Communiqué abschliessend.