Streit um Frauenanteil und Besetzung eines Lehrstuhls an der HSG: SP-Nationalrätin Yvonne Feri will Antworten vom Bundesrat Ein Lehrstuhl für Privatrecht an der Universität St.Gallen wurde mit einem Mann besetzt – obwohl es diverse Frauen in die Endrunde geschafft hatten. Dieser umstrittene Entscheid wird nun Thema in Bundesbern.

Der Frauenanteil an der HSG beschäftigt auch die Bundespolitik. Urs Bucher

Ein Personalentscheid der Universität St.Gallen wirft schweizweit Wellen. Bei der Besetzung eines Lehrstuhls für Privatrecht an der HSG Law School wurde ein junger Anwalt und Oberassistent der Universität Bern diversen Frauen vorgezogen, die ebenfalls die Endrunde des Berufungsverfahrens erreicht hatten. Dies trotz des Ziels, den Frauenanteil bis 2022 auf 30 Prozent zu erhöhen. Unsere Zeitung machte den Fall im Februar publik. Zurzeit sind zwei von zwölf Lehrstühlen der Law School von Frauen besetzt, was knapp 17 Prozent entspricht.

Wie weitere Recherchen zeigen, hat der Verein Juristinnen Schweiz darüber diskutiert, eine Verbandsklage gegen die Universität wegen Verstosses gegen das Gleichstellungsgesetz einzureichen. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten und in der Folge zur Rücktritten aus dem Vorstand.

«Kann sich der Bundesrat vorstellen, zu intervenieren?»

Yvonne Feri, Aargauer SP-Nationalrätin. Gaetan Bally / KEYSTONE

Jetzt hat der Fall auch die Bundespolitik erreicht. Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri will, dass sich der Bundesrat der Sache annimmt und fordert Auskünfte in der Fragestunde des Nationalrats vom kommenden Montag: «Hat der Bundesrat Kenntnis von den neusten Vorkommnissen in Bezug auf die Besetzung des Lehrstuhls für Privat- und Handelsrecht an der Uni St. Gallen?» Und: «Kann er sich vorstellen, zu intervenieren?» Auch will Feri wissen, wie die Regierung die Chancengleichheit in Bezug auf Besetzung von Lehrstühlen an den Schweizer Hochschulen einschätzt.

Die HSG ihrerseits hatte der Kritik am erwähnten Berufungsverfahren widersprochen, auf ihren Massnahmenplan zur Erhöhung des Frauenanteils hingewiesen und betont, berufbare Frauen würden via Headhunter aktiv gesucht. Der Entscheid für den Berner Kandidaten sei dennoch klar ausgefallen.