Störung in Winterthur führt zu Zugs-Chaos zwischen Zürich und St.Gallen Weil derzeit der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur unterbrochen ist, kommt es zu diversen Zugsausfällen zwischen Zürich und St.Gallen. Grund für die Störung ist eine Fahrleitungsstörung.

Pendler zwischen Zürich und St.Gallen müssen am Donnerstag diverse Zugsausfälle in Kauf nehmen. (Bild: PD)

(lex) Pendler zwischen Zürich und St.Gallen müssen sich derzeit in Geduld üben. Wegen einer Fahrleitungsstörung im Bahnhof Winterthur Grüze kommt es zu massiven Störungen im Bahnverkehr.

Wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilen, fallen etwa die Fernverkehrszüge IC 1 + IR 37 zwischen Zürich HB und St.Gallen aus. Reisende von Zürich Hauptbahnhof, Zürich Flughafen und Winterthur nach St.Gallen oder auch umgekehrt, wird empfohlen Züge via Weinfelden, Romanshorn und Rorschach zu benutzen.



Des Weiteren fallen auch die Fernverkehrszüge IC 5 zwischen Zürich HB und Wil aus, sowie die Fernverkehrszüge IR 13 zwischen Winterthur und Uzwil.

Fahrleitungsstörung in Winterthur Grüze, Einschränkungen auf der Achse Zürich HB - St. Gallen. Bitte rechnen Sie mehr Reisezeit ein. Beachten Sie die Informationen im Zug und auf https://t.co/ZsHZakpbPX und SBB Mobile. — SBB Medienstelle (@sbbnews) 27. Juni 2019

Bereits Ersatzbusse im Einsatz

Betroffen von der Störung sind auch diverse S-Bahnzüge. So fällt nicht nur die S 11 zwischen Winterthur und Sennhof-Kyburg/Wila aus, sondern auch die S 12 + S 35 zwischen Winterthur und Elgg, wie auch die S 26 zwischen Winterthur und Winterthur Seen. Für Reisende in diesem Gebiet sind derzeit Ersatzbusse im Einsatz. Diese verkehren auf der Strecke Winterthur - Winterthur Grüze - Winterthur Hegi - Räterschen - Schottikon - Elgg.

Die Dauer der Einschränkung dürfte gemäss SBB bis voraussichtlich 12.30 Uhr anhalten.