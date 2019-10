Live St.Galler Wahlticker: 41 von 77 Gemeinden sind ausgezählt +++ Würth führt deutlich vor Rechsteiner +++ Das bedeuten die ersten Zwischenresultate Können sich Paul Rechsteiner und Benedikt Würth bereits im ersten Wahlgang durchsetzen? Welche Partei holt sich wie viele Nationalratssitze? Verfolgen Sie die Wahlen im Kanton St.Gallen im Liveticker. Tim Naef

Das wichtigste in Kürze

Ständerat : (41 von 77 Gemeinden Gemeinden) Benedikt Würth (CVP) führt vor Paul Rechsteiner. Roland Rino Büchel (SVP) folgt auf Rang drei.

: (41 von 77 Gemeinden Gemeinden) Benedikt Würth (CVP) führt vor Paul Rechsteiner. Roland Rino Büchel (SVP) folgt auf Rang drei. Nationalrat: (22 von 77 Gemeinden ausgezählt) Die SVP führt vor der CVP. Auf Rang drei folgt die FDP.

12:58 Uhr

Die dritten Zwischenresultate

3. Zwischenresultate der Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates: 41 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 26’540 Stimmen an der Spitze. #WahlCH19 #WahlenSG19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/N1apCOX7YJ — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

3. Zwischenresultat zur Erneuerungswahl des Nationalrates: 22 von 78 Gemeinden sind ausgezählt. Die Liste 1a SVP liegt zurzeit vorne mit 90903 Stimmen. #WahlCH19 #WahlenSG19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/aSaYZWE4qX — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

12:54 Uhr

Die Analyse: Dobler enttäuscht

Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt.

Nach 28 von 77 ausgezählten Gemeinden bestätigt sich der bisherige Trend. Beni Würth liegt weiterhin unangefochten an der Spitze. Mit 51,5 Prozent noch immer knapp über dem absoluten Mehr. Paul Rechsteiner ist derzeit vom absoluten Mehr mit 40 Prozent der Stimmen recht weit entfernt. Da aber beispielsweise die Stadt St. Gallen, wo Rechsteiner sehr populär ist, noch nicht ausgezählt ist, wird er am Schluss deutlich näher an die 50-Prozent-Grenze kommen. Dass die St. Galler Stimmbürger genug von Rechsteiner haben könnten, der bereits seit 33 Jahren in Bern politisiert, scheint eher nicht einzutreten. Das SP-Urgestein dürfte am Schluss auf mehr Stimmen kommen als vor vier Jahren, als er im 1. Wahlgang 41 Prozent der Stimmen auf sich vereinte.

Was ist eigentlich mit Marcel Dobler los? Das bisherige Abschneiden des FDP-Kandidaten ist enttäuschend. Dobler schafft es auf lediglich 22 Prozent der Stimmen. Damit dürfte er letztlich chancenlos bleiben. Dass er mit so einem Ergebnis im zweiten Wahlgang nochmals antritt, erscheint derzeit als sehr unwahrscheinlich. Zu weit ist er auch hinter SVP-Kandidat Roland Büchel zurück.

12:48 Uhr

14 Blumensträusse stehen für die heutigen Siegerinnen und Sieger bereit. Alle werden heute wohl nicht in siegreiche Hände übergeben. Wahlprognosen sehen für die beiden Sitze im Ständerat einen zweiten Wahlgang voraus.

Die Kandidatinnen und Kandidaten lassen derweil auf sich warten. Tröpfchenweise füllt sich der Pfalzkeller. Den Anfang machen Franziska Ryser (Grüne) und Pietro Vernazza (GLP). Stimmen die Prognosen, die den beiden Umweltparteien heute einen erfolgreichen Tag voraussagen, können sich die beiden Spitzenkandidaten Hoffnungen auf einen Sitz im Nationalrat machen. Ihre Kandidatur für den Ständerat dürfte dagegen aussichtslos sein.

12:33 Uhr

Die Analyse: Würth könnte es im ersten Wahlgang schaffen

Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt.

Beni Würth kommt nach den ersten Gemeinden auf 52 Prozent der Stimmen. Ob das am Ende für das absolute Mehr reicht, lässt sich noch nicht sagen. Aber er dürfte zumindest sehr nahe an diese magische Grenze kommen, die ihm die Wiederwahl im ersten Durchgang sichern würde. Würth schneidet in allen bisherigen ausgezählten Gemeinden gut bis sehr gut ab. Selbst in der SVP-Hochburg Oberriet schafft er es auf über 50 Prozent der Stimmen. Auch in Niederbüren, Hemberg, Mörschwil oder Zuzwil liegt er zum Teil deutlich über dem absoluten Mehr.

12:31 Uhr

Die zweiten Zwischenresultate:

2. Zwischenresultate der Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates: 28 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 17’649 Stimmen an der Spitze. #WahlCH19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/TCzwdaWIEZ — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

2. Zwischenresultat zur Erneuerungswahl des Nationalrates: 14 von 78 Gemeinden sind ausgezählt. Die Liste 1a SVP liegt zurzeit vorne mit 51499 Stimmen. #WahlCH19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/aNPf8a3ERD — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

12:24 Uhr

Was bedeuten die ersten Zwischenresultate für den Ausgang der Wahl?

Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt.

Dass Roland Büchel nach den ersten ausgezählten Gemeinden vor Paul Rechsteiner liegt, ist keine Überraschung. Bisher ausgezählt sind zwölf St.Galler Landgemeinden, in denen die SVP traditionell stark ist, darunter Büchels Wohnort Oberriet, wo er auf 60 Prozent der Stimmen kam. Schon jetzt lassen sich aber zwei Trends ablesen.

Büchel hält FDP-Konkurrent Marcel Dobler deutlich auf Distanz. Und er ist in einigen der bisher ausgezählten Gemeinden besser unterwegs als SVP-Kandidat Thomas Müller vor vier Jahren. Ähnliches lässt sich auch über Paul Rechsteiner sagen. In Flums, Mörschwil, Amden, Niederbüren oder Zuzwil holt er zwischen 4 und sechs Prozentpunkte mehr Stimmen als vor im ersten Durchgang 2015. Das hat auch damit zu tun, dass Beni Würth als Spitzenkandidat viel weniger Stimmen auf sich vereint als Karin Keller-Sutter vor vier Jahren, als sie im ersten Wahlgang souverän im Stöckli bestätigt wurde.

12:16 Uhr

Die Wahlurne der Stadt St.Gallen auf dem Weg zur Auszählung:

12:03 Uhr

Die ersten Gemeinden sind ausgezählt:

1. Zwischenresultate der Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates: 12 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. Beni Würth liegt mit 6'482 Stimmen an der Spitze. #WahlCH19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/efWykSxxVk — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

1. Zwischenresultat zur Erneuerungswahl des Nationalrates: 5 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Die Liste 1a SVP liegt zurzeit vorne mit 15942 Stimmen. #WahlCH19 #WahlSG19 https://t.co/cV60OAfya8 pic.twitter.com/WPiNISZJY5 — Kanton St.Gallen (@kantonsg) 20. Oktober 2019

12:00 Uhr

Tagblatt-Reporter Raphael Rohner vor dem St.Galler Rathaus

11:55 Uhr

So beurteilt unser Experte die Ausgangslage:

In wenigen Minuten schliessen die letzten Wahllokale. Was dürfen wir vom heutigen Tag für den Kanton St.Gallen erwarten? Eine erste Einschätzung unseres Experten:

Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt.

Bei den Ständeratswahlen ist vieles offen. Es wäre eine grosse Überraschung, wenn beide bisherigen Ständeräte Beni Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) im ersten Wahlgang im Amt bestätigt würden. Wenn es einer schafft, dann am ehesten Würth, der im Mai relativ souverän den Sprung nach Bern schaffte – als Nachfolger von Karin Keller-Sutter. Am dichtesten auf den Fersen von Rechsteiner wird wohl SVP-Kandidat Roland Rino Büchel sein, allein aufgrund der grossen Wählerbasis der SVP im Kanton St. Gallen.

Wie grün wird die St. Galler Vertretung im Nationalrat? Gemäss einer Exklusiv-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sotomo dürfen sowohl die Grünen als auch die Grünliberalen auf je einen Sitz hoffen. Am ehesten dürften diese möglichen Sitzgewinne auf Kosten der Bürgerlichen gehen. Sowohl SVP (bisher 5 Sitze) als auch CVP (3) und die FDP (2) haben ihre Sitze noch nicht in trockenen Tüchern.

11:50 Uhr

Die Türen sind geöffnet. Interessierte können ab jetzt den Wahlsonntag im Pfalzkeller mitverfolgen. Wir informieren auf Facebook und Twitter mit den Hashtags #WahlenCH19 #WahlenSG19 . pic.twitter.com/yplMXMcPRj — Kanton St.Gallen (@kantonsg) October 20, 2019

11:43 Uhr

11:29 Uhr

Noemi Heule, Ostschweiz Redaktorin.

Noch ist es ruhig in St.Gallen. Die ersten Zwischenresultate werden gegen 12 Uhr erwartet. Für Sie live im Pfalzkeller: Ostschweiz Redaktorin Noemi Heule.

11:26 Uhr

Noch kann gewählt werden. Die meisten Wahllokale haben bis 12 Uhr geöffnet.

11:15 Uhr

Wer verliert/gewinnt Wähleranteile? Kommt es zu einem «Grünrutsch»? Und wer schafft den Einzug ins Stöckli? So präsentierten sich die Wähleranteile vor vier Jahren:

11:00 Uhr

Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt.

Damit Sie keine Hochrechnungen, Resultate und Reaktionen verpassen, sind wir für Sie live im Pfalzkeller. Sobald die ersten St.Galler Gemeinden ausgezählt sind und die Ergebnisse eintrudeln, erhalten Sie in unserem St.Galler Wahlticker ad-hoc Analysen unseres stv. Chefredaktors, Jürg Ackermann.

10:45 Uhr

Herzlich willkommen zum St.Galler Wahl-Ticker. Können die Grünen von der Klimadebatte profitieren? Können sich Paul Rechsteiner und Benedikt Würth bereits im ersten Wahlgang durchsetzen?

Wir berichten live und halten Sie hier über alle Neuigkeiten, Hochrechnungen, Resultate und Reaktionen auf dem Laufenden. Im Verlauf des Nachmittags erhalten Sie hier aktuelle Grafiken zu den Wähleranteilen und eine Einschätzung zum Wahlausgang.