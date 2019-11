St.Galler SVP steigt mit Michael Götte und Ivan Louis ins Rennen um einen zweiten Sitz in der Kantonsregierung Die SVP des Kantons St.Gallen will mit den Kantonsräten Michael Götte und Ivan Louis einen zweiten Sitz in der Regierung holen. Die Partei schlägt zudem Regierungsrat Stefan Kölliker für die Wiederwahl vor.

Der Toggenburger Kantonsrat Ivan Louis (l.) oder der Gemeindepräsident von Tübach, Michael Götte (r.), sollen neben Stefan Kölliker die St.Galler SVP in der Kantonsregierung vertreten. (Bilder: Regina Kühne)

(pd/bro) Die SVP ist aktuell mit Regierungsrat Stefan Kölliker in der St.Galler Regierung vertreten. Als wählerstärkste Partei sei es das erklärte Ziel, bei den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März einen zweiten Sitz in der St.Galler Regierung zu holen, schreibt die SVP des Kantons St.Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker.

Der Kantonalvorstand der SVP des Kantons St.Gallen schlägt gemäss Partei an der Delegiertenversammlung vom 12. Dezember in Mörschwil die Kantonsräte Michael Götte aus Tübach und Ivan Louis aus Nesslau für den zweiten Regierungssitz vor. Die St.Galler SVP schreibt:

«Beide Kandidaten verfügen über eine breite Erfahrung in der kantonalen Politik und haben sich bei einem parteiinternen Verfahren durchgesetzt.»

Der Kantonalvorstand schlägt zudem Regierungsrat Stefan Kölliker für die Wiederwahl vor.

Zwei erfahrene Kandidaten

Die SVP habe in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten vertiefte Gespräche geführt und Informationen eingeholt, heisst es weiter. Bei diesen Verfahren hätten Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Regionen des Kantons ihr Interesse an einem Regierungsamt angekündigt.

Sowohl Götte als auch Louis seien mit der St.Galler Politik vertraut und verfügten beide über Führungserfahrung, aber auch Erfahrung in der Privatwirtschaft.

Gemeindepräsident von Tübach und Präsident der SVP-Fraktion

Michael Götte aus Tübach ist seit 2002 Kantonsrat für den Kreis Rorschach und leitet seit zehn Jahren als Präsident die SVP Fraktion. Der diplomierte Betriebswirtschafter ist seit 2006 Gemeindepräsident von Tübach und ist auch Leiter kantonale Politik der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, heisst es weiter. Die SVP des Kantons St.Gallen schreibt zu Götte:

«In dieser Funktion ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen der Wirtschaft und der kantonalen Politik.»

Götte ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier schulpflichtiger Kinder.

Beide Kandidaten treten in ihren Wahlkreisen zur Wiederwahl an

Ivan Louis aus Nesslau ist seit 2015 Kantonsrat für den Kreis Toggenburg und amtete im Jahr 2017/18 als Präsident des Kantonsrates. Louis (29) studierte an der Universität St.Gallen Recht und ist seit vielen Jahren als IT-Unternehmer tätig.

Beide Kandidaten treten gemäss der St.Galler SVP in ihren Wahlkreisen zudem zur Wiederwahl für den Kantonsrat an. Die Delegierten der SVP des Kantons St.Gallen werden an ihrer Versammlung vom Donnerstag, 12. Dezember, 20 Uhr, im Adlersaal in Mörschwil entscheiden, wer für den zweiten Sitz in der St.Galler Regierung kandidieren wird.