Kommentar St.Galler Steuerreform: Ein doppelt erfreulicher Kompromiss Das St.Galler Kantonsparlament hat sich in der Debatte um die Steuervorlage 17 zu eine Kompromiss durchgerungen. Dass es überhaupt soweit kommen konnte, hat auch mit der Finanzkrise von 2008 zu tun. Andri Rostetter

Andri Rostetter (Bild: Ralph Ribi)

Es kommt nicht oft vor, dass man dem St.Galler Kantonsrat ein Kränzchen winden muss. In der Regel ist dieses Parlament ein ziemlich streitlustiger Haufen, der wenig von Kompromissen hält. Gerade in der Finanzpolitik konnte die bürgerliche Mehrheit in den vergangenen Jahren schalten und walten, wie ihr beliebte. Die Linke musste dabei zuschauen, wie das Parlament Sparpaket um Sparpaket schnürte, der Kanton musste den finanzpolitischen Gürtel um mehrere 100 Millionen Franken enger schnallen.

Doch mittlerweile hat der Wind gedreht. Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 haben Finanz- und Steuervorlagen beim Volk keine Chance mehr, wenn sie im Ruch stehen, einseitig Privilegien für die (Finanz-)Wirtschaft zu zementieren oder gar auszubauen. 2017 lehnten knapp 60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer die Unternehmenssteuerreform III ab. Inzwischen werden alle steuerpolitischen Wunschlisten vom Volk standardmässig beargwöhnt. Das wusste auch das St.Galler Kantonsparlament, als es die jüngste Steuerreform anpackte.

Es war absehbar, dass der St.Galler Variante der Steuervorlage 17 ohne sozialpolitische Kompensationsmassnahmen für den Mittelstand das gleiche Schicksal wie der Vorgänger-Vorlage auf Bundesebene gedroht hätte. Deshalb einigte man sich mit der Linken auf einen Ausgleich: Auf der einen Seite mehr Geld für Familien, auf der anderen Seite moderate Privilegien für Unternehmen. Das ist doppelt sinnvoll.

Einerseits hat das Parlament damit einen massgeschneiderten Kompromiss verabschiedet, der für den Kanton finanziell tragbar ist. Andererseits hat das Parlament mit seiner uneingeschränkten Unterstützung das entscheidende Signal ausgesendet: Diese Steuervorlage ist ein Kompromiss, mit dem alle leben können. So erfreulich ist die St.Galler Politik nicht alle Tage.