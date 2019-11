St.Galler Stadtpolizei im Dauereinsatz: Flaschenwürfe, Pyros und eine Schlägerei nach Europa-League-Spiel im Kybunpark

Rund um das Europa-League-Spiel des FC Lugano gegen Malmö vom Donnerstagabend, das in St.Gallen im Kybunpark stattfand, gab es mehrere Polizeieinsätze. So war es zu Flaschenwürfen in der Innenstadt und tätlichen Auseinandersetzungen gekommen.