St.Galler Spitäler «Zu wenig flexibel, zu wenig effizient»: St.Galler SVP kritisiert die Organisation der Spitäler und fordert eine Spital-AG Die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament fordert die Regierung auf, die Spitäler im Kanton organisatorisch neu aufzustellen. Die heutigen vier Spitalverbunde sollen zusammengeführt und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden.

Grossbaustelle auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen – nun sollen auch Spitalstrukturen umgebaut werden. Bild: Fabienne Engbers (St.Gallen, Juni 2020)

In wenigen Jahren wird es im Kanton St.Gallen nur noch fünf Spitäler geben. Allenfalls auch weniger. Das werden die nächsten Jahre zeigen. Während die Spitallandschaft umgekrempelt wird, wurde an der Organisation bislang nicht gerüttelt. Das will die SVP-Fraktion im Kantonsparlament nun ändern: Sie verlangt die Zusammenlegung der vier Spitalverbunde zu einer einzigen Spitalorganisation. Diese soll als Aktiengesellschaft aufgestellt sein, die dem Kanton gehört.

Heute sind die öffentlichen Spitäler im Kanton in vier regionale Spitalverbunde organisiert, mit je einer Geschäftsleitung und einer eigenen Rechnung. Die strategische Leitung hat ein gemeinsamer Verwaltungsrat mit Präsident Felix Sennhauser.

Nun fordert die SVP Anpassungen. Es soll «unverzüglich und mit höchster Priorität» die Planung einer neuen Organisationsstruktur in die Wege geleitet werden. Die Fraktion ist überzeugt:

«Durch eine Verschlankung der Strukturen kann die Flexibilität der betriebswirtschaftlichen Entscheidungen erhöht und damit die Effizienz der Spitalverwaltungen gesteigert werden.»

Parallel dazu soll die Umwandlung der heutigen öffentlich-rechtlichen Anstalten in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft geprüft werden, die sich Besitz des Kantons befindet.

Regierung unterstützt Anliegen

Die Regierung unterstützt die Stossrichtung des Vorstosses. Doch sie will verschiedene, organisatorische Varianten prüfen können – «mit offenem Ergebnis, auch was die Rechtsform betrifft». Dafür seien «vertiefte und zeitintensive Abklärungen» notwendig. Sie beantragt dem Parlament, den Auftrag der SVP anpassen, um so die Möglichkeit zu erhalten, unterschiedliche Organisationsstrukturen abklären zu können.

Das Kantonsparlament wird den Vorstoss der SVP und die Ausführungen der Regierung in einer der nächsten Sessionen beraten und dabei entscheiden, ob die St.Galler Spitäler weiterhin als regional verankerte öffentlich-rechtliche Anstalten oder irgendwann als zentral organisierter Konzern geführt werden.