St.Galler SP will zweiten Regierungssitz mit Laura Bucher verteidigen Sie war die einzige Kandidatin und völlig unbestritten: Die offizielle Nomination der Rheintaler Kantonsrätin und Co-Fraktionspräsidentin Laura Bucher von heute Abend war denn auch mehr eine Formsache als eine heiss diskutierte Personalie. Regula Weik

Laura Bucher, Regierungskandidatin der St.Galler SP (Bild: Michel Canonica)

Mitte Oktober hatte Heidi Hanselmann allen Spekulationen über ihre Zukunft ein Ende gesetzt: Die St.Galler Regierungspräsidentin und Gesundheitschefin kündigte an, im kommenden Frühling nicht zur Wiederwahl anzutreten. Zehn Tage später wurde bekannt, dass sich Laura Bucher für ihre Nachfolge interessiert. Am Freitagabend nun haben die SP-Delegierten an einem ausserordentlichen Parteitag in St.Gallen die Kantonsrätin und Co-Präsidentin der Fraktion von SP und Grünen im Kantonsparlament einstimmig nominiert.

Die 35-jährige Juristin arbeitet als Gerichtsschreiberin am Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen, ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter und wohnt mit ihrer Familie in St.Margrethen. Bucher gehört seit 2010 dem Kantonsparlament an und ist Mitglied der Finanzkommission.

Bucher sei «eine der prägenden Personen im Kantonsparlament», hält ihre Partei fest. Die Finanz- und Steuerpolitik ist eines ihrer politischen Kernthemen. Darüber hinaus engagiert sie sich stark für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Chancengleichheit.

FDP mit Tinner, CVP mit Frau?

Auch FDP-Regierungsrat Martin Klöti tritt im kommenden Jahr nicht mehr an. Die St.Galler Freisinnigen haben vor drei Wochen Kantonsrat Beat Tinner, Gemeindepräsident von Wartau, als Regierungskandidaten nominiert. Die FDP-Vertretung in der Regierung wird bei einem Wahlerfolg Tinners männlich bleiben. Der zweite FDP-Regierungsrat, Marc Mächler, stellt sich zur Wiederwahl.

Benedikt Würth (CVP) wird seinen Sessel in der Regierung ebenfalls räumen; am Sonntag hofft er darauf, als Ständerat bestätigt zu werden. Die CVP entscheidet in einer Woche, wen sie als Nachfolgerin oder Nachfolger von Würth ins Rennen schicken wird. Bruno Damann, das zweite Regierungsmitglied der CVP, dürfte eine weitere Amtsdauer anhängen, jedenfalls ist bislang nichts Gegenteiliges öffentlich geworden.

SVP entscheidet sich im Dezember

Etwas mehr Zeit lässt sich die SVP. Dass sie einen zweiten Sitz erobern will, ist bekannt. Der Entscheid, wem sie dies zutraut, fällt im Dezember. Der erste SVP-Regierungsrat, Bildungschef Stefan Kölliker, tritt erneut an. Ob Grüne und Grünliberale ebenfalls ins Rennen steigen, ist derzeit noch offen.

Die heutige St.Galler Regierung setzt sich aus je zwei Mitgliedern der CVP, FDP und SP sowie einem Vertreter der SVP zusammen.