St.Galler SP fordert finanzielle Soforthilfe für Kapazitätsausbau an den Spitälern Der Kanton müsse Finanzmittel bereitstellen, damit die Spitäler ihre Kapazitäten für die Bewältigung der Corona-Krise ausbauen könnten, verlangt die St.Galler SP.

Zusätzliches Material und Personal für die Spitäler: Die SP sieht den Kanton in der Pflicht. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Bewältigung der Corona-Pandemie in den Spitälern darf auf keinen Fall an den Finanzmitteln scheitern: Dies schreibt die St.Galler SP in einem Communiqué. Der rasche Aufbau zusätzlicher Intensivpflegeplätze sei zwingend. «Der Kanton hat notwendige Anschaffungen zu finanzieren. Auch sind Finanzmittel für den Einsatz von zusätzlichem Personal zur Verfügung zu stellen», so Co-Fraktionschefin Laura Bucher. In dieser ausserordentlichen Lage müssten zudem öffentliche und private Spitäler eng zusammenarbeiten. «Die Kapazitäten der öffentlichen Spitäler werden nicht ausreichen, um neben dem ordentlichen Betrieb auch die Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten sicherzustellen.»

«Testmöglichkeiten massiv ausbauen»

Weiter verlangt die SP, dass die Corona-Tests ausgeweitet werden. «Fachleute sind sich einig, dass es am effizientesten und daher entscheidend ist, dass möglichst viele Personen mit Symptomen auch getestet werden können.» Der Kanton solle rasch die entsprechenden Materialien und Apparate beschaffen, um die Testkapazität massiv auszubauen.

«Ein Mindestmass an demokratischer Kontrolle»

Was die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise betrifft, so verlangt die SP ergänzend zu den bereits getroffenen Massnahmen und zur Kurzarbeit «zusätzliche Mittel, die rasch und unbürokratisch zur Verfügung stehen». Auch hier sei der Kanton in der Pflicht. Die Regierung solle die Entscheide jedoch nicht völlig im Alleingang treffen: «Die SP fordert, dass solche Beschlüsse unter Gewährleistung eines Mindestmasses an Demokratie im Austausch zwischen Regierung und Kantonsrat gefasst werden. In Zeiten der Not braucht es besondere Massnahmen, aber auch weiterhin die demokratische Kontrolle.»