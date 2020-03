St.Galler Regierungswahlen: Die ersten Scharmützel laufen — und die Grünen tun sich schwer mit einer Wahlempfehlung Zwei Sitze in der St.Galler Regierung sind noch zu vergeben. Darum buhlen Laura Bucher (SP), Michael Götte (SVP) und Beat Tinner (FDP). Grüne und Grünliberale entscheiden nächste Woche, ob sie überhaupt eine Wahlempfehlung abgeben werden.

Ob die Parteien der sich zurückziehenden Regierungsmitglieder Heidi Hanselmann (SP) und Martin Klöti (FDP) ihre Sitze verteidigen können, entscheidet sich am 19. April. Regina Kühne

Die CVP hat ihre Schäfchen im Trockenen. Ihre Kandidatin Susanne Hartmann hat als einzige der Neukandidierenden den Sprung in die Regierung gleich im ersten Wahlgang geschafft. Dahinter drängen sich die Nichtgewählten Michael Götte, Beat Tinner und Laura Bucher – in dieser Reihenfolge. Die Abstände sind klein. Die drei trennen lediglich 2000 Stimmen. Dennoch: Die Ausgangslage der SVP für einen zweiten Regierungssitz ist so günstig wie noch nie.

Diese Woche allerdings haben die Hoffnungen der SVP einen herben Dämpfer erlebt: Die CVP unterstützt im zweiten Wahlgang den Kandidaten der FDP. Die SVP-Spitze macht aus ihrem Unmut darüber kein Geheimnis. «Ich habe diesmal wirklich nicht mit diesem Entscheid gerechnet», sagt SVP-Präsident Walter Gartmann, «aber überrascht hat es mich nun auch wieder nicht, weil es schon immer so war».

«Jetzt ist Führungserfahrung gefragt»

Es dauerte denn auch nicht lange, bis die Partei darauf reagierte. Am Freitagmorgen verschickte sie eine Medienmitteilung mit dem Titel «Coronakrise - Jetzt ist Führungserfahrung in der Regierung gefragt». Eine schön verpackte Wahlempfehlung für ihren Mann. So heisst es darin etwa: «Die Regierung hat eine Schlüsselstellung in dieser schwierigen Zeit, denn sie trägt die Verantwortung für die Sicherheit und das Wohlergehen der ganzen Bevölkerung. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir in der Regierung Personen haben, die nicht nur die Verwaltungsarbeit, sondern auch die private Wirtschaft kennen und sich durch Führungserfahrung und Führungsstärke auszeichnen.»

Götte wie Tinner stehen Gemeinden vor. Dennoch ist klar, dass sich diese SVP-Spitze gegen den FDP-Kandidaten richtet. Denn weiter heisst es: Als Leiter kantonale Politik der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) setze sich Götte für «unsere Arbeitsplätze» ein. Aktuell trage er in der Bevölkerungsschutzkommission der Region St.Gallen-Bodensee «aktiv seinen Teil zur Bewältigung der ausserordentlichen Lage bei.»

«Wir tun uns im Moment etwas schwer»

Thomas Schwager, Präsident der St.Galler Grünen Regina Kühne

Es sei noch kein Entscheid gefallen, sagt Thomas Schwager, Präsident der St.Galler Grünen. «Wir tun uns im Moment noch etwas schwer damit.» Die Partei werde nächste Woche eine «virtuelle Sitzung» abhalten. Dann fügt er an: «Mit dem Rückzug unserer Kandidatin haben wir eigentlich eine Wahlempfehlung abgegeben – wenn auch indirekt.»

Rahel Würmli, die für die Grünen angetreten war, hatte im ersten Wahlgang 6000 Stimmen auf Laura Bucher verloren. Doch von einem Abschiffer konnte keine Rede sein. So überraschte nicht, dass sich die Grünen mit dem Verzicht auf den zweiten Wahlgang schwertaten. Ihre Medienmitteilung von Mitte Monat hatten sie überschrieben mit: «Grünes Herz im Widerspruch zum Kopf.»

Grünliberale entscheiden nächste Woche

Nadine Niederhauser, Präsidentin der St.Galler Grünliberalen Ralph Ribi

Anders die Grünliberalen. Sie hatten auf eine Kandidatur für die Regierungswahlen verzichtet. Der Parteivorstand hatte wohl mit verschiedenen Personen Gespräche geführt, es hatte sich aber niemand für eine Kandidatur zur Verfügung gestellt.

Auch die Grünliberalen konnten sich noch nicht zu einer Wahlempfehlung durchringen. Der Vorstand werde nächste Woche in einer Telefonkonferenz darüber entscheiden, erklärt Präsidentin Nadine Niederhauser auf Anfrage.