St.Galler Regierung nominiert Nachfolger für Canisius Braun: Benedikt van Spyk soll Staatssekretär werden Die St.Galler Regierung schlägt dem Kantonsrat Vizestaatssekretär Benedikt van Spyk als neuen Staatssekretär vor. Er soll per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Canisius Braun antreten. Der Kantonsrat entscheidet in der Februarsession über den Antrag.

Benedikt van Spyk, Vize-Staatssekretär des Kantons St. Gallen, führte durch die Sicherheitsaspekte des eVotings. Bild: Sascha Erni

(red/dh) Die Regierung des Kantons St.Gallen schlägt dem Kantonsrat Vizestaatssekretär Benedikt van Spyk zur Wahl als neuen Staatssekretär vor. Er soll per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Canisius Braun antreten, der auf diesen Zeitpunkt zurücktritt. Benedikt van Spyk ist bereits Vizestaatssekretär. Er erfülle das umfangreiche Anforderungsprofil und sei in breiten Kreisen sowie bei den politischen Parteien anerkannt, schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Die Funktion der Staatssekretärin oder des Staatssekretärs ist anspruchsvoll: Die Person stellt sicher, dass der Politbetrieb funktioniert. Sie nimmt mit beratender Stimme an den Regierungssitzungen teil. Gleichzeitig berät sie auch das Präsidium des Kantonsrates. Dabei agiert die Person als Scharnier zwischen der Exekutive und der Legislative. Schliesslich koordiniert sie die Zusammenarbeit der sieben Departemente und der Staatskanzlei. Letztere führt die Staatssekretärin oder der Staatssekretär auch personell.

Aufgrund der hohen Anforderungen an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger hatte die Regierung die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Es hätten sich mehrere Personen beworben und nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hätten zwei Personen ein erfolgreiches Assessment durchlaufen. Eine Person habe ihr Dossier schliesslich zurückgezogen.

Breite Erfahrung in Recht und Digitalisierung

«Die Regierung ist überzeugt, dass Benedikt van Spyk die richtige Persönlichkeit für diese Stelle ist», heisst es weiter. Er bringe sowohl die fachliche Qualifikation wie auch die persönliche Eignung mit: Benedikt van Spyk studierte Rechtswissenschaften an der Universität St.Gallen und hat dort doktoriert. Seit 2014 ist er Leiter der Dienststelle Recht und Legistik. In dieser Funktion hat er dutzende Rechtsgutachten verfasst, zahlreiche Regierungsbeschlüsse mitgestaltet und Gesetzestexte erstellt.

Zudem hat Benedikt van Spyk an Grossprojekten im Bereich der Digitalisierung mitgewirkt, darunter an der Einführung der digitalen Geschäftsverwaltung und dem Aufbau der gemeinsamen elektronischen Publikationsplattform von Kanton und Gemeinden. Er ist Mitglied des E-Government-Kooperationsgremiums und des IT-Strategieausschusses des Kantons St.Gallen.

Kantonsrat entscheidet in Februarsession

Benedikt van Spyk ist vierzig Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes. Er wohnt in der Stadt St.Gallen. Derzeit politisiert er noch als Stadtparlamentarier für die FDP. Dieses Amt wird er bei einer Wahl durch den Kantonsrat zum Staatssekretär abgeben. Seine Freizeitbeschäftigungen sind Gleitschirmfliegen sowie Kochen für seine Familie und Freunde.

Gemäss der Kantonsverfassung wird die Staatssekretärin oder der Staatssekretär auf Antrag der Regierung durch den Kantonsrat gewählt. Dieser wird an der Februarsession über den nun vorliegenden Antrag der Regierung entscheiden.