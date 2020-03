In der Türkei verhaftet, nach Bulgarien abgeschoben: Uzwiler Rechtsextremist soll Erdogan beleidigt haben Der Uzwiler Ignaz Bearth wurde am Wochenende verhaftet. Der Rechtspopulist soll Beleidigungen gegen den Türkischen Präsidenten ausgestossen haben.

Ignaz Bearth ist Mitglied der National Orientierter Schweizer (Pnos). Bild: PD

(ibi) Ignaz Bearth ist vergangene Woche in die Türkei gereist, um von den Ausschreitungen an der türkischen Grenze zu berichten. Gemäss «Blick» wurde der Schweizer Rechtsextreme jedoch am Freitag von der türkischen Polizei verhaftet. Der Grund: Bearth soll den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beleidigt haben.

Zudem soll der 36-Jährige in einem Video, das er auf seinem Youtube-Kanal publizierte, gegen Migranten gehetzt haben. Bearths Freundin bestätigt seine Festnahme ebenfalls via Videobotschaft.

Mittlerweile ist auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) eingeschaltet. Auf Nachfrage heisst es dort: «Wir klären den Sachverhalt derzeit ab.» Mehr wollte das EDA zum Fall nicht sagen.

Nach 24 Stunden Haft wieder auf freiem Fuss

In der Nacht auf Montag erklärt Ignaz Bearth in einem 57 Minuten langen Live-Stream, dass er seit kurzem wieder auf freiem Fuss sei. Gemäss eigenen Aussagen wurde er nach über 24 Stunden Inhaftierung an der bulgarischen Grenze abgeschoben. Unter dem Video finden sich viele Kommentare, die Bearth ihre Glückwünsche aussprechen. Die weiteren Hintergründe zu der Festnahme sind allerdings noch unklar.

Bekannt ist der Uzwiler vor allem durch sein Engagement bei der Schweizer Pegida, dessen Mitbegründer und Sprecher er war. Auch ist der 36-Jährige Mitglied der Partei National Orientierter Schweizer (Pnos).