Gibt es bald mehr Geld für Kantonsräte? St.Galler Politiker wollen sich den Lohn deutlich erhöhen Der Kanton St.Gallen entlöhnt sein Parlament bisher deutlich schlechter als andere Kantone. Nun schlägt das Ratspräsidium eine Erhöhung vor.

Der St.Galler Kantonsrat will mehr Lohn. (Bild: Max Tinner)

Ende November hat sich das Zürcher Kantonsparlament eine Lohnerhöhung genehmigt. Statt wie bisher rund 24'000 Franken wird die Entschädigung insgesamt nun neu knapp 39'000 Franken betragen. Von solchen Zahlen können die Kantonsräte im Kanton St.Gallen nur träumen. Wenn man sämtliche Entschädigungen, welche den Ratsmitgliedern ausgerichtet werden, durch 120 teilt, so kommt man im Kanton St.Gallen auf rund 9900 Franken je Ratsmitglied.

Nach Auskunft der Parlamentsdienste dürften die meisten Ratsmitglieder aber weniger als diese 9900 Franken erhalten, da die Abgeltungen an Personen mit speziellen Funktionen den Durchschnitt nach oben drücken.

Nun aber schlägt das Präsidium des Kantonsrates eine Anpassung der bestehenden Entschädigungsregelung vor. Falls der Entwurf des Präsidiums unverändert durch den Kantonsrat geht, werden sich die durchschnittlichen Entschädigungen je Ratsmitglied um rund 6500 Franken erhöhen. Der Kantonsrat wird die entsprechende Vorlage in der kommenden Februarsession beraten.



«Das deckt bei den wenigsten den Arbeitsausfall ab»



Andreas Widmer, Präsident der CVP/GLP-Fraktion, bestätigt, dass es sich beim Betrag von 9900 Franken nur um einen Durchschnittswert handelt: «Ich schätze, dass die Entschädigungen zwischen 6000 und 20'000 Franken variieren.» Bei einem seriös arbeitenden Parlamentsmitglied sei von einem Arbeitspensum von rund 15 Prozent auszugehen. Widmer schätzt, dass er selber als Fraktionspräsident ungefähr auf ein Pensum von 35 Prozent kommt. Im letzten Jahr habe seine Entschädigung dafür rund 19'000 Franken betragen.



Der Präsident der CVP/GLP-Fraktion bezeichnet die heutigen Ansätze denn auch als «eindeutig zu tief». Um den zeitlichen Aufwand auch nur einigermassen zu entschädigen, müsste die Entschädigung mindestens im Umfang von 50 Prozent nach oben angepasst werden. Heute erhalten die Kantonsräte eine Grundentschädigung von 1000 Franken und per Sitzungstag oder Kommissionssitzung 250 Franken. «Das deckt bei den wenigsten Kantonsräten den Arbeitsausfall ab.» Für Widmer geht der Vorschlag zur Anpassung der Ansätze in die richtige Richtung.

«Die neuen Entschädigungen würden den Zeitaufwand und die dafür notwendigen Ressourcen richtig abgelten.»

Ivan Louis Michel Canonica

Ivan Louis, SVP-Kantonsrat und Präsident der vorberatenden Kommission, sieht das gleich. Die Delegation der SVP-Fraktion in dieser Kommission habe den entsprechenden Anpassungen zugestimmt. Kern der Änderungen sei die Erhöhung des Taggeldes von 250 auf 400 Franken, dies jedoch nur für Sitzungen, die mehr als zwei Stunden dauern. Für kürzere Sitzungen sei eine Reduktion des Taggeldes auf 200 Franken vorgesehen. In der Kommission sei man sich einig gewesen, dass es eine Änderung brauche, insbesondere, wenn man auf vergleichbare Kantone schaue und vor dem Hintergrund der Miliztauglichkeit des Amtes. In der Bevölkerung sei die Vorstellung weit verbreitet, dass das Kantonsratsmandat lukrativ sei. «Wenn man die Leute dann mit den konkreten Zahlen konfrontiert, sind sie meistens überrascht.»

Nach Auskunft von Fraktionssekretär Christoph Graf schliesst sich die FDP-Fraktion dem Standpunkt der vorberatenden Kommission an.



Auch für die SP ist die Entschädigung heute tief



Bettina Surber. Regina Kühne

Bettina Surber, Co-Präsidentin der SP-Fraktion, sagt: «Die heutige Entschädigung ist unseres Erachtens tief. Der Aufwand für das Kantonsratsamt ist hoch, wenn man dieses seriös wahrnehmen will.» Bei ihr selber gebe es Wochen, in denen sie ausserhalb der Sessionen zwei volle Tage Kommissionssitzungen habe, die jeweils auch vorbereitet werden müssen. Aktuell betrage das Sitzungsgeld pro Tag 250 Franken. «Wenn man einige Stunden Vorbereitung für eine Sitzung hat – und die Sitzung selbst dann anschliessend sieben Stunden dauert, dann ist das nicht sehr viel.»



Gegen die Beeinflussbarkeit des Parlamentes



Thomas Schwager.

Regina Kühne

Thomas Schwager, Kantonsrat und Präsident der St.Galler Grünen, sagt, wer sich seriös auf eine Parlamentssession vorbereite, investiere im Minimum zwei bis drei Arbeitstage pro Session: «Da liegt aber locker auch mehr drin.» Die meisten Mitglieder des Kantonsrates dürften von ihrem Arbeitgeber für ihr politisches Amt nicht freigestellt sein oder arbeiteten als Selbstständigerwerbende. Die entsprechenden Abwesenheiten seien darum auf die eine oder andere Weise zu kompensieren: «Das sind immerhin zwei bis drei Arbeitswochen pro Jahr, je nach Anzahl der vorberatenden Kommissionen.»



Vor diesem Hintergrund sei eine Erhöhung der Sitzungsgelder mehr als angezeigt. Auch in anderen Kantonen werde dies derzeit diskutiert oder sei schon beschlossen worden. «Es darf nicht sein, dass man sich ein politisches Amt leisten können muss.» Ansonsten mache dies ein Parlament auch beeinflussbar durch die Einsitznahme von Interessenvertretern.

Das zahlen der Thurgau und beide Appenzell

Der Blick in andere Kantone zeigt: Die Bezüge der Kantonsparlamentarier sind nicht nur in Zürich, sondern in der Ostschweiz über St.Gallen hinaus auch in beiden Appenzell ein Thema.



Thurgau

Nach Auskunft von Ricarda Zurbuchen von der Thurgauer Staatskanzlei belief sich die Entschädigung pro Mitglied des Thurgauer Grossen Rats im Jahr 2018 auf durchschnittlich 11'444 Franken. In letzter Zeit habe es keine Vorstösse gegeben, daran etwas zu ändern. Die letzte Anpassung sei im Jahre 2016 erfolgt.



Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurden die Kantonsrats-Entschädigungsregeln auf den 1. Juni 2019 revidiert. Für einen halben Sitzungstag gibt es 150 Franken, für einen ganzen 300 Franken. Laut Sabrina Baumgartner von der Kantonskanzlei verdient ein normales Kantonsratsmitglied ohne Sitz in einer Kommission rund 2000 Franken pro Jahr. Ein Mitglied mit Kommissionssitz kommt auf rund 3000 Franken pro Jahr. Zusätzliche Entschädigungen gibt es für die Präsidien des Rats und der Kommissionen sowie für die Mitglieder der GPK.



Appenzell Innerrhoden

Laut Michaela Inauen von der Ratskanzlei Appenzell Innerrhoden kam ein Grossratsmitglied in den Jahren 2017 und 2018 durchschnittlich jeweils auf 1711 Franken Entschädigung. Die Summe beinhaltete die Taggelder und die Spesenentschädigungen. An der Grossratssitzung vom 2.Dezember 2019 hat der Grosse Rat beschlossen, die Entschädigung für das Präsidium einer grossrätlichen Kommission auf 100 Franken anzuheben.



Aufgaben sind komplexer geworden: Das sagt die Expertin

Sarah Bütikofer. Flurin Bertschinger

Sarah Bütikofer, Politikwissenschafterin an der Universität Zürich, nennt auf Anfrage verschiedene Gründe für die grossen Salärunterschiede zwischen den Kantonen. Einerseits habe dies mit der Stellung des Parlamentes respektive der Stärke der Exekutive in den einzelnen Kantonen zu tun. Aber auch die Grösse der Kantone, deren Einwohnerzahl, Wirtschaftskraft und das Ausmass ihrer Leistungserbringung spielten eine Rolle. Generell sei es so, dass die Komplexität der Aufgaben und der Arbeitsaufwand auch in den kantonalen Parlamenten über die Zeit hinweg zugenommen hätten.



Eine Anpassung der Entschädigung – so wie aktuell im Kanton Zürich – trage diesem Umstand Rechnung. «Man kann es auch so sehen, dass eine Erhöhung der Entschädigung auf der kantonalen Ebene dazu führt, dass das Milizsystem beibehalten werden kann – weil eine Kombination von angemessener entschädigter politischer Arbeit und reduziertem Pensum im Beruf zu keiner extremen Gehaltseinbusse führt.» Je mehr man sich ein politisches Engagement finanziell leisten können müsse, desto kleiner und homogener werde die Auswahl der Personen, die in der Politik tätig sind.



Studien belegen laut Bütikofer, dass die Bereitschaft, ein politisches Milizamt auf tieferen Stufen zu übernehmen, seit einiger Zeit zunehmend am Schwinden ist. «Wenn diese Ämter auch noch sehr schlecht entschädigt werden bei gleichzeitig hohen zeitlichen und inhaltlichen Ansprüchen, kann man das Milizsystem in seiner jetzigen Form wohl nicht mehr über lange Zeit aufrechterhalten.»

Bereits heute habe die Mehrheit der Amtsinhaber das Amt weder aus finanziellen noch aus karrieretechnischen Gründen inne, sondern aus einem Gefühl der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und aus Freude und Interesse an der betreffenden Arbeit, sagt Bütikofer.