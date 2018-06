St.Galler Parkhausprojekt UG 25 verzögert sich um ein weiteres Jahr

Die Stadt will die meisten oberirdischen öffentlichen Parkplätze zwischen dem Platztor und dem Hauptbahnhof in den Untergrund verlegen. Geplant war, sie in der neuen Tiefgarage am Schibenertor und im ausgebauten Parkhaus UG 25 zu kompensieren. Nach dem Aus für das Projekt am Schibenertor stellt sich die Frage, wie viele der insgesamt 128 dort vorgesehenen öffentlichen Parkplätze allenfalls im UG 25 ersetzt werden könnten. Die Senn Resources AG, Bauherrin des UG 25, hofft, möglichst viele davon erben zu können.

Zentral ist die Frage, was mit den Parkplätzen an der Bahnhofstrasse und an den südlich angrenzenden Strassen passiert. Welche Möglichkeiten hätte die Stadt sonst, um die oberirdischen Parkplätze wie vorgesehen in den Untergrund zu verlegen, falls sie daran festhält, dass sie nicht ins UG 25 kommen sollen?

Kein Platz in anderen Tiefgaragen

In der Nähe der Bahnhofstrasse gibt es heute zwei Tiefgaragen: die Parkhäuser Webersbleiche (unter dem Manor) und Rathaus. Die Stadt habe geprüft, ob sich ein Teil der fest vermieten Parkplätze unter dem Rathaus zu Gunsten von öffentlichen aufheben lasse, sagt der städtische Bausekretär Matthias Fuchs. Dies sei jedoch nicht möglich. Ein Ausbau des Parkhauses sei nicht geprüft worden. Bleibt also noch die Webersbleiche. Die Verwalterin Privera AG will sich auf Anfrage nicht konkret dazu äussern. Wie Fuchs aber bestätigt, habe es Ende November 2017 ein Treffen zwischen Vertretern der Stadt und der Privera in genau dieser Frage gegeben. Damals habe die Privera klar signalisiert, dass weder ein Ausbau des Parkhauses noch eine Umwandlung von fest vermieteten in öffentliche Parkplätze in Frage kämen.

Die Stadt ist somit in der Zwickmühle. Bewilligt sie die Verschiebung der Parkplätze zwischen Hauptbahnhof und Schibenertor ins UG 25 nicht, riskiert sie, dass es begraben wird. Und dann gäbe es auch für die Parkplätze rund um den Marktplatz keine Lösung mehr. (dag)