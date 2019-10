St.Galler Grün im Glück – mit und ohne Wahlkampf Franziska Ryser (GPS) und Thomas Brunner (GLP) schaffen den Sprung in den Nationalrat. Brunners Wahl überrascht nicht nur ihn selber. Adrian Lemmenmeier

Franziska Ryser (GPS) und Thomas Brunner (GLP) haben die 2015 verlorenen Sitze ihrer Parteien zurückgeholt.Bild: Keystone

Festlaune Als alle schon weg sind, bleiben die Grünen da. Vor dem Café Trüffelschnüffler, wenige Meter vor dem Pfalzkeller, wo die gewählten Nationalräte eben noch ihre Blumensträusse entgegennahmen, stehen gut 60 Parteimitglieder und warten auf St.Gallens neue grüne Nationalrätin. Franziska Ryser hat mit 22189 Stimmen den Sprung nach Bern geschafft. Man habe schon damit gerechnet, heute jubeln zu können, heisst es von mehreren Seiten. Unklar war allerdings, für wen. «Ich habe ehrlich gesagt eher mit der Wahl von Yvonne Gilli gerechnet», sagt Thomas Schwager, Präsident der Kantonalpartei. Doch Rysers Einsatz im Wahlkampf habe sich ausbezahlt. Auch habe sie wohl die Stimmen vieler Jungen auf sich vereinen können. Einige Parteimitglieder sprechen von einem wichtigen Generationenwechsel. Eine junge Frau könne die Anliegen eine klimabewussten Jugend glaubwürdiger vertreten.

Nun tritt Ryser zu ihren Parteifreunden – begrüsst von frenetischem Jubel. Wer noch nicht steht, steht auf, klatscht, johlt, pfeift, feiert die 27-jährige. Mit Hand auf dem Herz und professionellem Lächeln wartet Ryser, bis der Applaus abebbt, hält eine Spontanrede, bedankt sich allseits, erhält einen weitere Blumenstrauss. Sie fühle sich jetzt einfach sehr, sehr gut, sagt sie nach drei Lobesreden ihrer Parteikollegen. Natürlich hätten ihr im Jahr der Klimajungend und des Frauenstreiks ihr Alter und ihr Geschlecht in die Hände gespielt, sagt Ryser. «Doch der grüne Erfolg ist nicht nur das Resultat der Klimadebatte, sondern auch das Verdienst guter Parteiarbeit.» Während sich einige junge Grüne für gemeinsame Fotos anstellen, ruft einer aus dem Café: «Die Resultate der Hochrechnung sind da: Wir gewinnen national 16 Sitze!»

Mit einem solchen Erdrutsch hat vor dem «Trüffelschnüffler» niemand gerechnet. «Unglaublich», hört man da und dort. Präsident Schwager sagt, an den heutigen Erfolg gelte es anzuknüpfen. «Bei den Kantonsratswahlen im Frühling wollen wir endlich Fraktionsstärke erreichen.»

Ohne Wahlkampf nach Bern

Die vielen Stimmen für Franziska Ryser seien auch das Resultat ihrer starken Präsenz im Wahlkampf, so der überparteiliche Tenor an diesem Wahlsonntag. Unter komplett umgekehrten Vorzeichen ist Thomas Brunner von der GLP in den Nationalrat gewählt worden. Gegen 15 Uhr erhält Brunner mehrere Anrufe von Parteikollegen. Er solle ins Wahlzentrum kommen, die Chancen stünden gut, dass er gewählt werde. Völlig überrascht von der Neuigkeit, stellt der St.Galler Stadtparlamentarier sein Velo erst vor dem Waaghaus ab – aus Gewohnheit, weil dort jeweils die städtischen Wahlfeiern stattfinden. Anderthalb Stunden später dann ist es amtlich: Brunner ist mit 12506 Stimmen gewählt. Das überrascht nicht nur ihn, denn Brunner hat kaum Wahlkampf betrieben. Weder Plakatkampagne, noch Homepage, noch Facebook-Account. «Ich habe das Gefühl, dass die vielen Plakate die Leute nur nerven», so Brunner. Es freue ihn aber, dass er scheinbar wegen seiner Tätigkeit in Stadtparlament und Umweltverbänden gewählt worden sei. Überraschend ist das Resultat auch für Pietro Vernazza, der trotz fehlender politischer Erfahrung wegen seiner nationalen Bekanntheit als HIV-Spezialist bei der GLP als aussichtsreicher Kandidat galt. Vernazza gibt sich «etwas ernüchtert» darüber, dass sein Parteikollege ganz ohne Wahlkampf Erfolg hatte. «Mir haben im Vorfeld alle gesagt, ich würde am meisten Stimmen machen.» Dass es anders gekommen sei, sei trotzdem keine Enttäuschung. «Es zählt, dass die GLP einen Sitz gemacht hat.»

Dem kann Parteipräsidentin Nadine Niederhauser nur beipflichten. Ausserdem sei Brunner immer ein Topkandidat gewesen. Als Klimatologe und grünliberales Urgestein sei er vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte eine logische Wahl. Polit-Newcomer Vernazza hingegen ist Spezialist für das Gesundheitswesen. Klimawahl. Auch innerhalb der GLP.