St.Galler Kantonsrat diskutiert die Rolle des neuen Hochschulrats heftig

Die drei Fachhochschulen FHS St. Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs schliessen sich zur neuen Ostschweizer Fachhochschule (OST) zusammen. Somit muss auch ein neuer Hochschulrat gewählt werden.



Der Hochschulrat der neuen Ostschweizer Fachhochschule zählt 15 Mitglieder. Der Kanton St. Gallen stellt acht Mitglieder sowie die Präsidentin oder den Präsidenten. Der Thurgau hat zwei Vertreter im Gremium, die übrigen Trägerkantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schwyz sowie das Fürstentum Liechtenstein je ein Mitglied.



Die St. Galler Mandate wurden im April öffentlich ausgeschrieben. Das Wahlverfahren läuft noch. Über 100 Persönlichkeiten sollen ihr Interesse angemeldet haben. Die Hochschulräte werden von der jeweiligen Regierung gewählt.



Der Aufwand des Präsidenten wird während der Aufbauphase bis 2024 ungefähr 40 Prozent betragen; danach wird mit einem 20-Prozent-Pensum gerechnet.



Der neue Hochschulrat ist für die strategische Führung der Ostschweizer Fachhochschule sowie die Vorbereitung und Umsetzung des Leistungsauftrags zuständig. Er nimmt seine Aufgabe am 1. Januar 2020 auf.



Die Schule wird im Herbst 2020 operativ starten. Ihr Rektor wird Daniel Seelhofer. Die designierte Trägerkonferenz, das oberste politische Gremium der OST, hat den Winterthurer Professor mit Ostschweizer Wurzeln Anfang Mai zum Rektor gewählt. Der 46-jährige Seelhofer leitet aktuell den Bereich International Business an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur. Er tritt seine neue Aufgabe diesen Herbst an. Der Sitz des neuen Rektorats ist in Rapperswil.



Nebst den Hochschulräten sind weitere Personalentscheide offen. So ist die Leitung der Departemente noch nicht entschieden; die OST ist in sechs Departemente gegliedert: Gesundheit, Soziale Arbeit, Wirtschaft, Technik, Informatik sowie Architektur, Bau- und Planungswesen. Bereits heute zeichnen sich für einzelne Departementsleitungen Kampfwahlen ab. Auch die drei Standortleitungen sind noch nicht bestimmt. (rw)