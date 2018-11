St.Galler Kantonsrat steht hinter 160-Millionen-Kredit für HSG-Campus: Nun ist das Stimmvolk an der Reihe Einhellig winkt der St.Galler Kantonsrat den Kreditantrag der Regierung durch. Damit stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Juni 2019 über das Bauprojekt ab. Tim Naef/Roman Hertler

Areal am Platztor: Hier soll der neue Uni-Campus entstehen. (Bild: Urs Bucher)

Der St.Galler Kantonsrat steht hinter dem neuen HSG-Campus. Dieser ist bei allen Fraktionen unbestritten. Es gab am Montag keine Diskussionen über das Geschäft im Kantonsrat.

Etrit Hasler wollte zwar, dass die «Barrierefreiheit» (behindertengerechte Wege zwischen Platztor und Rosenberg) eingehalten wird. Sein Antrag, diesen Punkt in der Planung nochmals zu berücksichtigen, wurde allerdings mit 37 zu 70 abgelehnt.

Eine Abstimmung über die Vorlage gab es nicht. Die Fraktionen haben das Geschäft einhellig in erster Lesung verabschiedet. Es geht damit zurück an die vorberatende Kommission. Alle betonten, Einzelfälle, beispielsweise den Spesenskandal, nicht mit dem Bauvorhaben zu vermischen.

Bund, HSG und Stadt beteiligen sich

Die Gesamtkosten für den Campus Platztor betragen 207 Millionen Franken. Darin enthalten ist ein voraussichtlicher Bundesbeitrag von 25 Millionen Franken. Die Universität St.Gallen beteiligt sich mit 20 Millionen Franken an den Gesamtkosten. Im Rahmen des Grundstückverkaufs am Platztor leistet die Stadt St.Gallen einen Standortbeitrag von 2 Millionen Franken. Für den Kanton resultiert somit ein Kreditbedarf von 160 Millionen Franken.

Zusätzlich zum Bau des neuen Campus am Platztor wird das Bibliotheksgebäude am Rosenberg aus dem Jahr 1989 saniert. «Da der neue Campus vor allem für Lehre und Forschung genutzt wird, fehlen der Universität St.Gallen weiterhin Lern- und Arbeitsplätze», begründete die St.Galler Regierung die Sanierung Ende August an einer Medienkonferenz. Die HSG Stiftung werde darum am Standort Rosenberg ein Learning Center erstellen. Mit den 500 bis 700 Lern- und Arbeitsplätzen im Learning Center könne der Raumbedarf der HSG nach einer grösseren Lernumgebung erfüllt werden.

Kölliker, Scheitlin und Mächler warben für neuen Campus

«Die Bedeutung des Vorhabens sehen Sie nur schon daran, dass neben mir als Bildungsdirektor auch der Bauchef, der Rektor und der Stadtpräsident sitzen. Die HSG ist ein Leuchtturm der Ostschweiz mit internationaler Strahlkraft. Die Leute dürfen ruhig stolz darauf sein», sagte Stefan Kölliker, Regierungspräsident und Vorsteher des St.Galler Bildungsdepartements, Ende August an einer Medienkonferenz.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin war ebenfalls vertreten und stellte sich voll und ganz hinter Kölliker: «Die HSG ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Stadt. Ein Ausbau und die Nähe zur Olma kann auch Vorteile im Kongress- und Übernachtungsbereich bringen. Ausserdem wird das Wohnquartier Rotmonten entlastet, wenn die in verschiedenen Wohnhäuser verstreuten Institute an den grossen Unistandorten konzentriert werden.»

Und auch Regierungsrat Marc Mächler äusserte sich zum Projekt: «Die HSG kommt mit dem Standort am Platztor in die Stadt herunter. Man hätte auch sagen können, man baut ausschliesslich auf dem Rosenberg aus. Aber dann wären die Reserven für Projekte der nächsten Generation aufgebraucht.»