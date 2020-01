St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler zum Asylzentrum Landegg: «Das Vorgehen des TISG ist nicht korrekt» – Der Trägerverein räumt Versäumnisse ein Das kantonale Asylzentrum Landegg soll 2021 geschlossen werden. Nun will der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) dort unbegleitete minderjährige Asylsuchende unterbringen. Der Unmut in der Nachbargemeinde ist gross. Der ehemalige TISG-Geschäftsführer räumt derweil Versäumnisse ein.

Das Asylzentrum Landegg liegt auf der Kantonsgrenze zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden. Das weisse Hauptgebäude gehört zur St.Galler Gemeinde Eggersriet. Die drei Nebengebäude zur Ausserrhoder Gemeinde Lutzenberg. Michel Canonica

Die Vorgeschichte in Kürze:

Das Asylzentrum Landegg, das von den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden betrieben wird, soll im März 2021 definitiv schliessen. Durch das Zentrum verläuft die Kantonsgrenze. Einige Gebäude liegen in der St.Galler Gemeinde Eggersriet, einige in der Ausserrhoder Gemeinde Lutzenberg.

Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) will ab Juli 2021 auf der Eggersrieter Seite der Landegg unbegleitete minderjährige Asylsuchende (MNA) unterbringen. Der TISG kümmert sich im Auftrag der 77 St.Galler Gemeinden um die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Lutzenberg und der Kanton Appenzell Ausserrhoden protestieren. Der Grund: 2009 wurde der Bevölkerung versprochen, dass das Zentrum nach 2021 nicht ohne Zustimmung Lutzenbergs weitergeführt wird. Dies ist in einer Vereinbarung zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden festgehalten. Lutzenberg lehnte 2016 eine Weiterführung ab.

Patrik Müller, Präsident des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) (Bild: PD)

Patrik Müller, Präsident des TISG, kann den Unmut aus dem Nachbarkanton nachvollziehen. «Es tut uns leid, dass der Entscheid, in der Landegg minderjährige Asylsuchende unterzubringen, auf Unverständnis gestossen ist.» Aber der Vorstand des TISG habe den Inhalt der Vereinbarung aus dem Jahr 2009 nicht gekannt und deshalb nicht von der derart sensiblen Situation in Lutzenberg gewusst; er sei von diesem Widerstand gegen ein Internat für minderjährige Flüchtlinge überrascht. Die Verhandlungen habe der damalige Geschäftsleiter Roger Hochreutener geführt. «Wir haben uns darauf verlassen, dass er die nötigen Abklärungen getroffen und Gespräche geführt hat.»

Roger Hochreutener, der nicht nur die operativen Geschicke des TISG leitete, sondern auch die Gemeinde Eggersriet präsidiert, gibt sich ebenso überrascht:

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet, war bis Ende 2019 auch Geschäftsführer des TISG. (Bild: Hanspeter Schiess)

«Mit einem solchen Aufschrei habe ich nicht ansatzweise gerechnet.»

Er sehe das Problem nicht. «Bis anhin waren die Jugendlichen unterhalb von Lutzenberg in Thal untergebracht, nun sollen sie oberhalb von Lutzenberg in Eggersriet wohnen.» Der TISG betreibt derzeit das MNA-Internat Marienburg in Thal. Jener Teil der Landegg, der auf Ausserrhoder Boden liege, werde nicht mehr bewohnt. Der zivilrechtliche Wohnsitz der Jugendlichen liege in Eggersriet. Und schliesslich sei der Vertrag zwischen den Kantonen obsolet, da St.Gallen und Ausserrhoden darauf verzichtet haben, die Landegg weiterzuführen. Der TISG handle im Auftrag der St.Galler Gemeinden, für ihn und den Grundeigentümer gelte dieser Vertrag in keiner Weise.

Regierungsräte beider Kantone kritisieren den TISG

Das sei juristisch gesehen korrekt, sagen sowohl der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler als auch der Ausserrhoder Sozialdirektor Yves Noël Balmer. Balmer sagt:

«Wenn die Gemeinde- und die Kantonsebene nicht zusammenarbeiten können, haben wir in diesem Land ein Problem.»

Yves Noël Balmer, Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden (Bild: PD)

Man habe 2009 versprochen, dass es nach 2021 in der Landegg kein Asylzentrum geben werde. Den Leuten sei es einerlei, ob der Kanton oder der TISG dieses Versprechen breche. Balmer und Fässler stören sich über den asylpolitischen Alleingang des TISG. Dieser hat den Vertrag zur Weiternutzung unterschrieben, ohne die Kantone oder die Gemeinde Lutzenberg in Kenntnis zu setzen. Dies obwohl in der St.Galler Asylverordnung festgehalten ist, dass sich TISG und Kanton «gegenseitig über allgemeine Entwicklungen und Veränderungen des Asylbereichs» informieren.

Fredy Fässler, Regierungsrat St.Gallen (Bild: Regina Kühne)

Für Fredy Fässler ist klar, dass man auf die Befindlichkeiten des Nachbarkantons Rücksicht nehmen müsse. «Es stört mich, dass der TISG hier mit dem Dampfhammer vorgeht. Das ist nicht korrekt.» Allerdings könne der Kanton in der Sache nichts unternehmen – die Verantwortung liege bei den St.Galler Gemeinden.

Hochreutener spricht von Versäumnis

Weshalb aber hat der TISG weder die Kantone noch die Gemeinde Lutzenberg über seine Pläne informiert? Er habe in den letzten Monaten als Geschäftsführer des TISG eine sehr intensive Zeit gehabt, sagt Roger Hochreutener. «Da ist mir dieses Thema etwas unters Eis geraten.» Die Kritik akzeptiere er.

Hochreutener und Müller geben zu bedenken, dass der TISG in der Landegg nicht ein eigentliches Asylzentrum plane, sondern ein Internat für minderjährige Flüchtlinge. «Ein solches Internat untersteht der Heimaufsicht und dem Erziehungsrat. Ein vergleichbarer Fall ist das Pestalozzi-Dorf in Trogen. Dort spricht auch niemand von einem Asylzentrum», sagt Hochreutener. Für den Ausserrhoder Regierungsrat Balmer sind das nichts als Wortspiele: «Es geht um ein Zentrum, in dem Asylsuchende untergebracht werden. Punkt.»

Balmer hinterfragt Hochreuteners Doppelrolle

Hochreuteners Ansicht nach hätten die Gemeinde Lutzenberg und der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Weiternutzung des Zentrums allerdings verhindern können. «Die Gemeinde Lutzenberg hat fünf Jahre Zeit gehabt, die Zukunft dieser Liegenschaft Landegg zu planen.» In Eggersriet habe man längst beim Kanton St.Gallen eine Umzonung beantragt, damit die Liegenschaft auf der Kantonsgrenze auch für Wohn- oder Gewerbezwecke genutzt werden könne. Das Grundstück der Landegg befindet sich derzeit in einer Kurzone. Der Kanton St.Gallen habe die Umzonung bisher nicht vollzogen mit der Begründung, derselbe Schritt müsse zuerst auch in Appenzell Ausserrhoden eingeleitet werden, so Hochreutener. «Wenn die Liegenschaft nicht umgezont wird, hat der Besitzer wenig Nutzungsmöglichkeiten. Es wundert deshalb nicht, dass er weiterhin an der Führung eines Heimes interessiert ist.»

SP-Regierungsrat Yves Noël Balmer findet diese Argumentation absurd.

«Weil man nicht umzont, erhält man ein Asylzentrum vor die Nase gestellt – was ist das für eine Logik?»

Für ihn sei vielmehr die Doppelrolle Roger Hochreuteners fragwürdig. «Als Gemeindepräsident hat er ein Interesse, dass die Liegenschaft weiter genutzt wird und als Geschäftsführer des TISG fädelt er ohne Rücksprache mit den Nachbarn den Vertrag dazu ein.» Das hinterlasse einen fahlen Beigeschmack.

Eine Aussprache ist geplant

Die Gemeinde Lutzenberg und der Kanton Appenzell Ausserrhoden prüfen rechtliche Schritte gegen das Vorhaben des TISG. Balmer räumt ein, dass die Chancen, auf diesem Weg weiterzukommen, gering sind, befindet sich doch die Unterkunft auf Eggersrieter Boden. Aus Balmers Sicht handle aber der TISG wider seine eigenen Interessen, wenn er dieses Zentrum einrichte. «Wo ein Asylzentrum entsteht, gibt es fast immer Widerstand aus der Bevölkerung. Richten die Behörden in der Landegg ein Zentrum ein, nachdem sie versprochen haben, das nicht zu tun, verlieren sie die Glaubwürdigkeit.» Der TISG müsse sich gut überlegen, ob er dieses Risiko eingehen wolle.

TISG-Präsident Müller versucht derweil die Wogen zu glätten. «Wir wollen nicht auf Konfrontation gehen.» Deshalb suche man derzeit das Gespräch mit allen Beteiligten. Roger Hochreutener wird wohl auch teilnehmen. Wenn auch nur in seiner Funktion als Eggersrieter Gemeindepräsident. Die Geschäftsführung des TISG übernimmt Claudia Näf, die ehemalige Leiterin des Kantonalen Kompetenzzentrums für Integration und Gleichstellung. Sie tritt ihr Amt im Februar an.