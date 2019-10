St.Galler FDP schickt Beat Tinner ins Rennen um die Nachfolge von Regierungsrat Martin Klöti Die Würfel sind gefallen: Die FDP des Kantons St.Gallen will mit Beat Tinner den Sitz des zurücktretenden Martin Klöti im Regierungsrat verteidigen. Tinner setzte sich an der Nominationsversammlung mit 124 Stimmen gegen Christine Bolt (77 Stimmen) durch.

Er will in den St.Galler Regierungsrat: Beat Tinner. (Bild: Regina Kühne)

(red.) Wen soll die St.Galler FDP ins Rennen um die Nachfolge ihres zurücktretenden Regierungsrats Martin Klöti schicken? Diese Frage stand an der Nominationsversammlung der Kantonalpartei in Uznach im Zentrum der Diskussionen. Ein Bewerber und eine Bewerberin strebten den Sprung in die St.Galler Regierung an: Zum einen Beat Tinner, Gemeindepräsident von Wartau und FDP-Fraktionschef; zum anderen Christine Bolt, Leiterin Lesermarkt und Marketing des «St.Galler Tagblatts». Die beiden waren von der Parteileitung für die Nachfolge Martin Klötis vorgeschlagen worden.

An der Nominationsversammlung wurde schliesslich der Entscheid gefällt, neben dem wieder antretenden Marc Mächler auf Beat Tinner zu setzen.

«Politisches Gespür und breites Netzwerk»

Beat Tinner (Jahrgang 1971) lebt in Azmoos. Seit 1997 ist er Gemeindepräsident von Wartau, seit 19 Jahren sitzt er im Kantonsrat. Von 2004 bis 2016 präsidierte er den Verband St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, und seit drei Jahren ist er FDP-Fraktionspräsident im St.Galler Kantonsrat.

Portiert worden war Beat Tinner von der Werdenberger FDP-Regionalpartei. Deren Präsident Christian Lippuner hatte sich vor rund einem Monat wie folgt zitieren lassen: «Beat Tinner ist motiviert und bringt die nötige Fachkompetenz, das politische Gespür sowie ein breites Netzwerk mit.»

Bei der Wahl in den Nationalrat vom vergangenen Wochenende erzielte Beat Tinner im Wahlkreis Werdenberg das beste Resultat. Kantonsweit holte er am fünftmeisten Stimmen von allen FDP-Kandidaten.