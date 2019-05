St.Galler Bewerbung für den Innovationspark: FDP warnt, der Kanton verliere den Anschluss Der Kanton St.Gallen arbeitet an einer weiteren Bewerbung für einen Standort im nationalen Innovationspark. Die FDP kritisiert, dass dazu schon seit Jahren ein Bericht im Parlament hängig sei. Adrian Vögele

Die Empa wird in der St.Galler Bewerbung für den Innovationspark eine zentrale Rolle spielen. (Bild: Mareycke Frehner)

Der Ärger im Parlament war gross: Als im Jahr 2015 die zweite Bewerbung des Kantons St.Gallen für den nationalen Innovationspark gescheitert war, verlangten SP, Grüne, FDP und SVP mit einem dringlichen Postulat eine Auslegeordnung von der Regierung. Ziel: Den Anschluss des Kantons ans schweizweite Innovationsnetzwerk sicherstellen.

Jetzt, bald vier Jahre später, stehe dieser Bericht immer noch aus, bemängelt die FDP. Sie stösst mit einer weiteren Interpellation zum Thema nach. Die Zeit dränge: «Schauen wir nur in die Region Zürich, scheint sich vieles zu bewegen und St.Gallen den Anschluss weiter zu verlieren.» Das nationale Innovationsnetzwerk ist 2016 offiziell gestartet, seither befinden sich fünf Standorte im Aufbau – mit unterschiedlichen Fortschritten.

Der Kanton arbeitet derzeit an einer dritten Bewerbung. Dazu stellen die Freisinnigen eine Reihe von Fragen. Sie wollen unter anderem wissen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich angestrebt werde und ob eine Kooperation mit bestehenden Netzwerken wie dem Startfeld in St.Gallen geprüft werde. Die FDP fragt auch, ob die Regierung diskutiert habe, die Arbeit am Dossier an einen externen Partner zu vergeben – damit die Sache besser vorankomme.

Volkswirtschaftschef Bruno Damann äussert sich derzeit nicht zum Thema: Demnächst werde er die Regierung über den Stand der Dinge informieren, Details seien darum nicht spruchreif. Der Postulatsbericht, den die FDP erwähnt, wird laut Damann voraussichtlich auf die Septembersession vorliegen.