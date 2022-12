ZWISCHENNUTZUNG Unikate in der Multergasse: Mitglieder des Kulturlokals Haus zur Ameise eröffnen Pop-up-Store in der St.Galler Innenstadt Die Onlineplattform Support Your Local Artist unterstützt Schweizer Künstlerinnen und Künstler beim Vertrieb ihrer Ware. Neu auch mit einem Pop-up-Store in der Multergasse 20.

Blick in den Pop-up-Store der Onlineplattform Support Your Local Artist an der Multergasse 20. Bild: Samantha Wanjiru

Derzeit sind viele Passantinnen und Passanten in der Innenstadt auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten. Wer dieses Jahr ein Unikat verschenken möchte, dürfte im Pop-up-Store von Support Your Local Artist fündig werden. Bis am 24. Dezember werden auf der temporären Verkaufsfläche an der Multergasse 20 Produkte von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern verkauft.

Auf die Firmenidee kamen die Hauptgründer Galerieassistent Samuel Ackermann und Dominik Rüegg während der Pandemie. Die beiden sind Mitglied des Kulturlokals Haus zur Ameise, das verschiedene Kunstausstellungen in St.Gallen ermöglicht.

Lockdown machte Strich durch die Rechnung

Wegen des Lockdowns verloren viele Kulturschaffende in St.Gallen wichtige öffentliche Aufträge. Auch die Mitglieder des Haus zur Ameise waren betroffen. «Wir mussten alle unsere Ausstellungen absagen», sagt Samuel Ackermann. Dies hatte vor allem schwere Folgen für die Künstlerinnen und Künstler.

Dominik Rüegg (links) und Samuel Ackermann (rechts) gründeten eine Vermittlungsfirma, um Schweizer Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Bild: Samantha Wanjiru

Rüegg und Ackermann wollten den Kopf aber nicht in den Sand stecken. Sie entschlossen sich, eine Onlineplattform aufzubauen, um befreundete Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. «Wir wussten, dass die wenigsten Kulturschaffenden, die bei uns ausgestellt hatten, einen Onlineshop besitzen», sagt Ackermann. Um einen zentralen Ort für Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz zu erschaffen, gründeten sie Support Your Local Artist, wo Kunden aussergewöhnliche Ware erhalten können.

Das Verkaufsprinzip ist simpel. Wenn im Shop Bestellungen eingehen, werden diese automatisch an die Kunstschaffenden weitergeleitet. Sie versenden die Bestellung dann direkt an den Kunden. «Zu jeder Bestellung gibt es meistens eine persönliche Widmung, Gratis-Aufkleber oder schön verzierte Pakete», sagt Ackermann. Wer sich als Künstlerin oder Künstler anmelden möchte, kann sich mit seinem Portfolio und den Produkten bewerben. Ackermann sagt: «Wir schauen uns jede einzelne Bewerbung genau an und entscheiden uns, ob die Produkte zu unserer DNA passen.»

Schweizer Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Waren im Pop-up-Store zum Verkauf. Bild: Samatha Wanjiru

Anfangs sei das Ganze nur als Hilfsprojekt angedacht gewesen. «In den ersten zwei Monaten wurden die gesamten Umsätze an die Kunstschaffenden weitergeleitet», sagt Ackermann. Später sei die Nachfrage so stark gestiegen, dass sie sich dazu entschieden hätten, das Konzept auf Provisionsbasis umzustellen. Mittlerweile sind 160 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz auf der Plattform vertreten. Ackermann sagt: «Zusätzlich haben wir ganz viele fleissige Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Ohne sie wären wir nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind.»

Voller Erfolg beim ersten Pop-up-Store

Temporäre Läden gewinnen seit einigen Jahren immer mehr an Beliebtheit in der Schweiz. Letztes Jahr durfte das Kollektiv des Haus zur Ameise auf Auftrag der Standortförderung St.Gallen bereits den Pop-up-Store im St.Galler Haus gestalten. «Es war für uns ein voller Erfolg und wir wollten dies unbedingt wiederholen», sagt Ackermann.

Dank der Hilfe und Unterstützung der Lehrstandagentur Collektiv und 2nd Life Brocante war es den Firmenleitern auch dieses Jahr möglich, an der Multergasse 20 in St.Gallen für einen Monat ein Geschäftslokal zu finden. Neben dem Shop in St.Gallen betreibt Support Your Local Artist am Bahnhof Bern einen weiteren Laden. Um den Aufwand für die Einrichtung zu verringern, stellen Vintagehändler für beide Geschäfte Möbel zur Verfügung. Die Kundinnen und Kunden können diese ebenfalls kaufen. Ackermann sagt: «So müssen wir nicht jedes Mal für kurze Zeit einen Laden aufbauen und danach alles wegwerfen.»

Das Sortiment reicht von Schmuck bis zu selber gestalten Plakaten. Bild: Samantha Wanjiru

Auf der kleinen Verkaufsfläche in St.Gallen findet sich derzeit für Kundinnen und Kunden eine grosse Auswahl an Produkten. Von Plakaten, Post- und Weihnachtskarten über T-Shirts und Schals bis hin zu Keramik findet man für jedes Alter etwas im Sortiment.

Auf die Frage, ob zum späteren Zeitpunkt ein permanenter Shop geplant ist, antwortet Ackermann: «Wir schauen, was die Zukunft bringen wird.» Vor allem die Plakate mit bunten Grafiken seien seit der Eröffnung sehr beliebt.