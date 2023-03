Zwischennutzung Kulturschaffende wollen St.Galler Theaterprovisorium übernehmen: «Es soll ein Volkshaus werden, nicht nur ein Haus für die Hochkultur» Der Kanton will das frei werdende St.Galler Theaterprovisorium neben der Tonhalle abgeben - doch einfach ist das nicht. Kürzlich ist wieder ein Interessent abgesprungen. St.Galler Kulturschaffende wittern nun ihre Chance: Sie wollen das Provisorium übernehmen und in ein Volkshaus verwandeln.

Der Kanton sucht einen Abnehmer für das Theaterprovisorium «Umbau» - bisher ohne Erfolg. Bild: Benjamin Manser

Das Theaterprovisorium auf dem Unteren Brühl wird ab Sommer nicht mehr genutzt, wenn das Theater St.Gallen ins sanierte und umgebaute Haupthaus zurück zügelt. Ein St.Galler Unternehmer hat kürzlich Interesse am markanten Holzbau mit der Aluminiumhülle bekundet. Er sprang jedoch wieder ab. «Er hatte dann doch keinen passenden Verwendungszweck», sagt Samuel Peter, Generalsekretär des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen. Peter bedauert dies: «Wir hätten gerne einen Abnehmer gehabt.» Es könne aber sein, dass man doch noch eine potenzielle Abnehmerin oder einen Abnehmer finde: «Gewisse Anfragen sind noch pendent.»

Samuel Peter, Generalsekretär des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen Bild: PD

Gelingt es dem Kanton, das Gebäude in neue Hände zu geben, spart er sich Abbruchkosten in der Höhe von 400’000 bis 450’000 Franken. Der neue Besitzer müsste das Geschenk auf eigene Kosten abbauen, wegtransportieren und wieder montieren - was 2,75 Millionen Franken kosten würde.

Drei interessierte Gemeinden - Goldach, Buchs und Altstätten - haben sich wieder zurück gezogen. Auch Stadtpräsidentin Maria Pappa winkte ab: Der Umbau sei zu teuer und es gebe keinen geeigneten Standort.

Provisorium und Lokremise mit dem Theater nutzen

Kulturschaffende wollen das Gebäude vor der Tonhalle in einer dreijährigen Zwischennutzung als Haus für die freie Szene bespielen. Seit Jahren fehlt es in der Stadt St.Gallen an Räumen, in denen sie Theaterstücke, Tanzproduktionen und Performanceauftritte erarbeiten und aufführen können.

Der Stadtrat äusserte sich dazu bereits eher ablehnend: Das Provisorium mit 525 Plätzen sei zu gross, man könne nicht an mehreren Produktionen parallel arbeiten und ein Umbau wäre teuer. ««Es ist nicht das ideale Haus für einen Regelbetrieb, aber für eine Zwischennutzung und weitere Kooperationsmöglichkeiten spannend», sagt Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost. Sie hat ein Gesuch an Kanton und Stadt gestellt: Die Baubewilligung fürs Provisorium soll bis Ende 2026 verlängert werden. Das Gesuch wird von Stadt und Kanton in den nächsten Wochen geprüft.

Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost Bild: Michel Canonica

Cooper fände es interessant, das Provisorium und die Lokremise gemeinsam mit Konzert und Theater St.Gallen zu nutzen. So, wie es Jan Henric Bogen, designierter Intendant von Konzert und Theater St.Gallen, bei einem Podium im Januar angetönt hatte. Er verstehe die freie Szene als Bereicherung, sagte er damals. Wenn das Provisorium stehen bleibe, könnte er sich eine gemeinsame Nutzung vorstellen. Denkbar sei auch, dass das Theater einen Saal in der Lokremise an die freie Szene abtrete. «So wären wir flexibler», sagt Cooper. «Kleinere Produktionen, die intimere Räume brauchen, könnten in die Lokremise wandern, grössere ins Provisorium.»

Das Theaterprovisorium «Umbau» vor der Tonhalle. Bild: Benjamin Manser

Auch Kulturmanager Jacques Erlanger sieht eine Zwischennutzung als Chance: «Eine solche Gelegenheit bietet sich selten.» Der Umbau sei kein Provisorium, sondern «ein richtiges Haus mit allen Sicherheitsstandards, Heizung, Technik und Toiletten, alles auf Topniveau». Erlanger sieht viele Möglichkeiten, es zu nutzen: «Es hat ein grosses Foyer, in das man eine kleine Bühne einbauen könnte, aber man könnte auch auf der Galerie spielen - oder das Publikum auf der Bühne platzieren und ein Stück im Zuschauerraum inszenieren.»

Laut Ann Katrin Cooper will man den Saal auch Kulturvereinen zur Verfügung zu stellen, etwa für ein Fest - alle sollen Zugang zu Kultur haben. «Es soll ein Volkshaus sein, nicht nur ein Haus für die Hochkultur», sagt Kulturmanager Jacques Erlanger. Er schätzt, dass ein Probetrieb mehrere Hunderttausend Franken pro Jahr kosten würde. Wer diese Kosten tragen würde, ist noch nicht geklärt. Es bräuchte laut Erlanger einen Abwart und eine Projektleitung, die nicht nur Anlässe koordiniert, sondern auch Visionen entwickelt, wie man vom Provisorium zu einem definitiven Ort für die freie Szene kommen könnte. «Das ist nicht ganz ohne.»

Kulturmanager Jacques Erlanger Bild: Michel Canonica

Ann Katrin Cooper schwärmt ebenfalls vom Potenzial eines freien Kulturhauses. «Es wäre fantastisch, wenn eine politische Mehrheit das erkennen würde und dieser Weg für den Kanton St.Gallen beschritten werden könnte.»

Die nächsten Monate werden laut Generalsekretär Samuel Peter zeigen,was mit dem Provisorium passiert. «Wir würden es begrüssen, wenn es weitergenutzt werden könnte. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit.»