Gossau Das SRF legt einen Zwischenhalt im «Olten der Ostschweiz» ein: So präsentieren die Gossauerinnen und Gossauer ihre Heimat dem nationalen Fernsehpublikum Die Sendung «Schweiz aktuell» will diese Woche Orte ins Rampenlicht rücken, die «sonst im Schatten der grossen Schweizer Städte stehen». Am Mittwoch war Gossau an der Reihe. Stadtpräsident Wolfgang Giella spazierte mit Moderator Mario Torriani den Gleisen entlang.

Der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella (links) und SRF-Moderator Mario Torriani im Regen. Bild: Screenshot SRF

SRF-Moderator Mario Torriani steht im Regen. Hinter ihm der Gossauer Bahnhof, neben ihm Stadtpräsident Wolfgang Giella – mit Schirm. Die Kleinstadt bereitet dem nationalen Fernsehpublikum nicht den besten Empfang. Am Mittwochabend ist «Schweiz aktuell» zu Gast in Gossau. Die Sendung will diese Woche Orte ins Rampenlicht stellen, die «sonst im Schatten der grossen Schweizer Städte stehen». Thun, Emmen, Allschwil, Winterthur. Und eben: Gossau.

Bevor’s so richtig losgeht mit der Tour durch die Fürstenländer Metropole, wird aber zuerst – einmal mehr – über andere Orte gesprochen. In nur sieben Minuten sei man vom Knotenpunkt Gossau aus in St.Gallen, berichtet SRF-Korrespondent Reto Hanimann. In 50 Minuten erreiche man den Flughafen und in 40 Minuten gar die Landesgrenze! Auch der Thurgau und das Appenzellerland seien nicht weit weg. «Man kommt in kürzester Zeit überall hin», schwärmt Hanimann. Höchste Eisenbahn also für das «Olten der Ostschweiz» endlich zu strahlen.

Ein Dorf, das nicht zu dörflich sein soll

Die Fernsehmacher haben dafür eine illustre Runde zusammengetrommelt. Ur-Gossauerin und Frauennetz-Gründerin Brigitte Hollenstein schwärmt von den vielen «initiativen Anlässen». Der Weihnachtslauf, der Chläusler, der Maimarkt, nächstes Jahr das Schweizer Gesangsfestival. BBC-Inhaber Hanspeter Dürr erzählt, dass sich im Lokal alle kennen würden. «Darum ist es schön unter der Woche. Es ist ein Dorf!» Kollegen kämen zusammen. «Am Wochenende ist es mehr wie ein Club.» So oder so: Hier in Gossau rede man noch miteinander.

Damit nicht genug. Es gibt einen Einspieler aus den Betriebszentralen der Detailhändler im Industriegebiet. In einer Strassenumfrage loben die Passantinnen und Passanten das städtische Vereinsleben. Auch Wolfgang Giella spricht vom Zusammenhalt, er selbst sei hier als Auswärtiger nach seiner Wahl ihm Jahr 2018 gut aufgenommen worden. Zu dörflich soll’s in Gossau dann aber doch nicht werden. Giella strebt eine «Soft-Urbanisierung» an.

Wo diese passieren soll, bleibt im Beitrag offen. Denn weit kommen Moderator und Stadtpräsident auf ihrem Spaziergang durch Gossau nicht. Nach wenigen Minuten endet der «Rundgang» bei der Goldzackhalle. Noch immer am Gleis, nur 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Wo der nächste Zug nach Zürich schon bald einfährt.