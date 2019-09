Zwischen Gewinn und Grössenwahn: Nutzer der sozialen Medien sind sich beim Rorschacher Autobahnanschluss uneinig

Der neue Autobahnanschluss in der Region Rorschach hängt nun vom Entscheid der Bevölkerung ab

Bund, Kanton und die drei Gemeinden am See legen das Vorprojekt für einen neuen A1-Zubringer Rorschach vor. Am 17. November entscheiden die Stimmberechtigten in Goldach und Rorschach über das Vorhaben.