Zwetschgen in Hülle und Fülle Die Landwirte der Region erwarten eine gute Zwetschgenernte, nachdem im vergangenen Jahr der Frost den Früchten zugesetzt hatte. Die Trockenheit ist aber auch hier ein Thema. Marco Cappellari

Elmar Schöb freut sich auf eine gute Zwetschgenernte. (Bild: Ralph Ribi)

«Im letzten Jahr habe ich nur zwei Tonnen Zwetschgen abgesetzt», sagt Arthur Bürke, Geschäftsführer der Landi Bernhardzell. Die Zahl steht in keinem Vergleich mit den 120 bis 140 Tonnen, die er für dieses Jahr erwartet. «Sicher ist es noch nicht, aber so wie es aussieht, wird es ein sehr gutes Jahr.» Verkauft werden die Zwetschgen an einen Grossabnehmer aus der Region, ein kleinerer Teil geht nach Luzern. Bürke bezieht seine Zwetschgen bei rund 30 Landwirten aus Bernhardzell und Umgebung.

Einer davon ist Elmar Schöb, der daneben in der Milch- und Mostproduktion tätig ist. «Dieses Jahr gibt es eine gute Ernte», sagt auch er. Aufgrund des vergleichsweise guten Wetters sind seine Zwetschgenbäume fast ein wenig zu gut bestückt. «Wenn zu viele Zwetschgen am Baum hängen, müssen wir jeweils etwas ausdünnen, damit die restlichen gut gedeihen können», sagt er. Bis Ende August die ersten Zwetschgen geerntet werden können, wünscht sich Schöb noch ein wenig Regen.

2017 sind viele Zwetschgen erfroren

Ähnlich klingt es bei Familie Keller aus Waldkirch. «Die Saison läuft gut. Es könnte für uns eine Rekordernte geben», sagt Helen Keller. Auch ihr sind vergangenes Jahr viele Zwetschgen aufgrund des Frostes erfroren. Über Regen würde auch sie sich freuen. «Momentan ist es ein wenig trocken.»

Ein Problem, das Familie Forster aus Gossau nicht kennt. «Wir haben das Privileg, eine Bewässerungsanlage zu besitzen», sagt Ursula Forster. Dank der Hagelnetze hatte sie bisher auch keinen Ausfall zu beklagen. «Das Wetter ist gut, die Zwetschgen wachsen hervorragend.» Dass der Betrieb Hagelnetze überhaupt anbringen kann, verdankt er der Tatsache, dass er ausschliesslich Niederstamm-Zwetschgenbäume besitzt.

Bei Zwetschgen gibt es viele verschiedene Sorten. Bei Forsters auf dem Hof sind das zum Beispiel Čačaks Schöne, Tegera oder die Sorte Fellenberg. Die Fellenberg-Zwetschgen machen den grössten Teil der Zwetschgenernte aus. Arthur Bürke von der Landi Bernhardzell verkauft sogar ausschliesslich die Fellenberg. «Die Sorte ist eine der besten, was den inneren Wert – also etwa die Süsse und die Härte – angeht», sagt Bürke. Ausserdem ist sie die einzige, die unter dem Sortennamen verkauft wird.

Die Sortenmenge nehme seit Jahren zu. «Man ist ständig am Forschen und Züchten.» Dass die Fellenberg bald verdrängt werden könnte, scheint aber unwahrscheinlich. «Es dauert ungefähr 20 bis 30 Jahre bis eine neue Sorte marktreif ist», sagt Bürke.