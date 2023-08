Zweiter Wahlgang «Ein wunderschönes Gefühl»: Florin Scherrer holt für die Mitte einen zweiten Sitz im Gossauer Stadtrat Die Gossauerinnen und Gossauer haben Florin Scherrer (Die Mitte) in die Stadtregierung gewählt. Der 35-Jährige setzt sich deutlich gegen seinen Konkurrenten Florian Kobler (SP) durch. Während beim frischgewählten Stadtrat grosse Freude herrscht, ist die Enttäuschung im linken Lager riesig.

2439 Gossauerinnen und Gossauer gaben Florin Scherrer (Die Mitte) ihre Stimme. Michel Canonica (15.2.2023)

Über ein halbes Jahr ist es her, seit Florian Kobler (SP) und Florin Scherrer (Die Mitte) bekanntgaben, für die Gossauer Stadtregierung zu kandidieren. Am Sonntag sind die Würfel nun gefallen: Der neue Stadtrat heisst Florin Scherrer. Der 35-Jährige erhält 2439 Stimmen (58,3 Prozent) und setzt sich damit im zweiten Wahlgang deutlich gegen Florian Kobler durch. Dieser hat mit 1702 Stimmen (40,7 Prozent) das Nachsehen. Die Stimmbeteiligung liegt bei knapp 36 Prozent.

Die Freude sei riesig, sagt Florin Scherrer kurz nach Bekanntgabe des Resultats. «Es ist ein wunderschönes Gefühl.» Er sei auch erleichtert. «Am Sonntag löste sich eine grosse Anspannung», sagt Scherrer, der einen zweiten Sitz für die Mitte im fünfköpfigen Stadtrat erobert hat.

«Die vergangenen Monate waren intensiv. Ich bin sehr dankbar, dass sich diese nun ausgezahlt haben.»

Sein Handy sei nun im Dauerbetrieb, sagt Scherrer lachend. «Ich erhalte zahlreiche Gratulationen, was mich natürlich sehr freut.» Er werde nun im «Freihof» an einem Dankesapéro mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern anstossen. «Den Abend werde ich dann mit meiner Frau und unserer Tochter geniessen.»

Im ersten Wahlgang vom 18. Juni trennten Florin Scherrer und Florian Kobler, die beide auch im St.Galler Kantonsrat politisieren, lediglich 245 Stimmen. Scherrer konnte 1577 Stimmen auf sich vereinen, Kobler 1332. Die beiden erhielten damals zusätzliche Konkurrenz von Benno Koller (SVP), der 1316 Stimmen erhielt, und von Sandro Contratto (FDP), der mit 734 Stimmen auf dem vierten Platz landete. Sowohl Koller als auch Contratto nahmen sich nach dem ersten Wahlgang aus dem Rennen.

Dass er seinen Vorsprung auf seinen Mitstreiter nun auf 737 Stimmen ausbauen konnte, sei erfreulich, sagt Scherrer. «Es ist schön, dass das Resultat nun deutlich und nicht knapp ausgefallen ist», ergänzt der frischgewählte Stadtrat. Und bedankt sich bei Florian Kobler für den «stets fairen Wahlkampf».

«Leider immer noch nicht für SP bereit»

Während der Wahlsonntag für Florin Scherrer und die Mitte Gossau-Arnegg ein Freudentag ist, herrscht bei Florian Kobler und der SP Gossau-Arnegg Enttäuschung. «Ich bin natürlich traurig darüber, dass sich die Gossauerinnen und Gossauer gegen mich und damit gegen den Kandidaten links der Mitte entschieden haben», sagt der langjährige Stadtparlamentarier am Sonntagnachmittag. Statt einer Meinungsvielfalt bestehe im Stadtrat nun nach wie vor eine Machtkonzentration.

Bei einer Wahl wäre Kobler der erste linke Stadtrat im bürgerlichen Gossau gewesen. «Das Resultat war erwartbar», sagt Kobler. Er habe von Anfang an gewusst, wie schwierig es als SP-Kandidat sein werde:

«Trotzdem habe ich bis zum Schluss an die Sensation geglaubt. Nun ist sie leider ausgeblieben.»

Gossau sei leider offenbar immer noch nicht bereit für einen SP-Stadtrat. «Vielleicht irgendwann.» Angesprochen auf die Stimmbeteiligung von knapp 36 Prozent, sagt der 44-Jährige: «Ich glaube, es hätte uns gelingen müssen, mehr junge, urban denkende Leute an die Urne zu bringen.»

Sozialdemokrat Florian Kobler erhielt am Sonntag 1702 Stimmen. Donato Caspari (14. 8. 2023)

Trotz der «klaren Niederlage» sehe er aber auch Positives, betont der Gewerkschafter. «Es ist der SP gelungen, im ersten Wahlgang das zweitbeste Resultat zu erzielen und am zweiten Wahlgang teilzunehmen.» Man habe über das Wählerpotenzial mobilisieren können. «Dass wir nun knapp 41 Prozent der Stimmen erhalten haben, ist ein gutes Resultat. Ich glaube, wir konnten während dieses Wahlkampfes trotz allem etwas bewegen, und ich bin dankbar für diese Zeit.»

Dankbar sei er auch für die grosse Unterstützung in den vergangenen Monaten. Auch er werde sich nun an einem Dankesapéro im Club-Beizli des FC Gossau mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern treffen. Und auch Florian Kobler bedankt sich bei Florin Scherrer für den fairen Wahlkampf. «Ich wünsche ihm viel Erfolg und hoffe, er kann das schaffen, was er sich vorgenommen hat.»

Amtsantritt ist bereits am Freitag

Die Ersatzwahl am Sonntag war nötig, weil Stadträtin Gaby Krapf (FDP) Ende August nach knapp 15 Jahren zurücktritt. Ihr Nachfolger Florin Scherrer wird sein Amt bereits am nächsten Freitag, 1. September, antreten. Er wird deshalb per Ende August aus dem Gossauer Stadtparlament, welches er in diesem Jahr präsidiert, ausscheiden. Er werde sich am Montag mit seinem jetzigen Arbeitgeber besprechen, sagt Scherrer, der als Leiter Bau und Planung bei der Gemeinde Teufen arbeitet. «Es fanden natürlich schon viele Vorgespräche statt.»

Ihm sei bewusst, dass ihm nun sehr kurzfristig eine grosse Herausforderung bevorstehe. «Ich habe Respekt vor meiner neuen Aufgabe. Aber vor allem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.» Zunächst müsse nun aber sowieso geklärt werden, ob er Gaby Krapfs Departement Bau, Umwelt und Verkehr übernimmt oder ob es eine Rochade im Stadtrat gibt. «Ich bin sehr gespannt, welches Departement mir zugeteilt wird», sagt Neo-Stadtrat Scherrer. So oder so werde er schnellstmöglich damit beginnen, sich einzulesen.