D.A.R.I.O. und E.S.I.K. veröffentlichen deutsch-französisches Hip-Hop-Album Der eine reimt auf Hochdeutsch, der andere auf Französisch. Die beiden Rapper D.A.R.I.O. und E.S.I.K. taufen am Freitag ihr gemeinsames Album in der Grabenhalle. Roger Berhalter

Dario Sieber alias D.A.R.I.O. (links) und Khaled Lutz alias E.S.I.K. machen in acht neuen Songs gemeinsame Sache. (Bild: PD)

Sie sind ein ungleiches Paar. Dario Sieber alias D.A.R.I.O., 19 Jahre alt, in Chur und Lindau aufgewachsen, Jungtalent mit langen Haaren. Und Khaled Lutz alias E.S.I.K., 43 Jahre alt, bärtiges St.Galler Rap-Urgestein. Aber so ist das Leben: Manchmal bringt es auch Ungleiches zusammen. «C’est la vie», so heisst auch das Album, das die zwei Rapper am Freitag veröffentlichen. In der Grabenhalle feiern sie zusammen mit der Live-Band «Di Übliche Verdächtigä», dem St.Galler Rapper Rones und dem DJ MrClaw eine Hip-Hop-Party.

Krieg, Müssiggang und ein bisschen Protzen

Kennengelernt haben sich die beiden vor Jahren an einem Sommerferien-Rap-Workshop im Rheintal. «Dario war der jüngste Teilnehmer und gleichzeitig der talentierteste und versierteste», erinnert sich Khaled Lutz, der als altgedienter Hip-Hopper den Workshop leitete. Danach gingen die beiden wieder getrennte Wege, bis Sieber mit einem neuen Albumprojekt wieder auf Lutz zukam. Schliesslich beschlossen sie, zusammenzuspannen und ein deutsch-französisches Rap-Album aufzunehmen.

Auf «C’est la vie» jonglieren die beiden lustvoll mit zwei Sprachen und spielen sich den Ball zu. In «En Guerre» erzählen sie in diesem Ping-Pong von einem jungen Mann, der zum Krieg in Gottes Namen gezwungen wird. Die meisten der acht Songs kommen aber lockerer daher. «Guten Morgen» handelt vom Erwachen nach einer legendären Nacht, «Dickah chill» ist eine Hymne auf den Müssiggang, und wie sich das gehört, protzen die beiden auch mit Ich-bin-besser-als-Du-Reimen. So führt dieses ungleiche Paar zu einem stimmigen Ganzen.