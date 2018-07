Gleich zwei Schuhläden ziehen aus der St.Galler Neugasse weg

Im Herbst verlässt Navyboot sein Ladenlokal an der Neugasse, im Dezember folgt das Schuhhaus Walder. Während Walder sicher in der Stadt bleibt, ist die Zukunft von Navyboot am Standort St. Gallen noch offen.