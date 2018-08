Zwei Neue sind beim St.Galler Weihern-Festival am Ruder

Jeden Tag ein grosser Name, dazu spannende kleinere Bands: So könnte man das Musikprogramm des Weihern-Festivals zusammenfassen. Das Open Air beginnt am Donnerstag, 13. September, mit Danitsa. Die Genfer Hip-Hopperin überzeugt mit vielfältigem und zeitgenössischem Rap und Gesang. Ebenfalls am Donnerstag auf der Bühne stehen die dänisch-schweizerischen Musikproduzenten Karavann, das Synthpop-Quartett Klain Karoo sowie der Singer-Songwriter Native.

Am Freitag, 14. September, klingt’s bluesig: Philipp Fankhauser, der alte Schweizer Blues-Haudegen packt die Gitarre aus. Mit Dominic Schoemaker ist auch ein Vertreter der jungen Blues-Generation vor Ort. Weiter treten Emanuel Reiter und Neo Neo auf.



Am Samstag, 15. September, gibt Reggae den Ton an: Dodo heisst der Headliner des Abends. Zu hören sind zudem Kids of Adelaide, De Luca, Jo Elle and the Mighty Roots, Stego, Dachs und Loisach Marci. Erstmals ist am Weihern-Festival auch ein separates Kinderkonzert angesagt. Am Samstag um 10.30 Uhr spielen Marius und die Jagdkapelle. (rbe)