Zwei Kinder in St.Gallen auf Fussgängerstreifen angefahren

ST.GALLEN: Fussgänger überfahren: Autolenker beantragt Freispruch

Im März 2013 ist ein Rentner in Wil von einem Auto erfasst und getötet worden. Der in den Unfall verwickelte Lenker wurde wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Dagegen wehrt er sich am Dienstag vor Kantonsgericht St.Gallen.