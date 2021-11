Zwei Abgänge und ein verletzter Ausländer beim Ostschweizer NLA-Handballklub St.Otmar Per Ende Saison beendet der langjährige Stammspieler Ramon Hörler seine Karriere beim TSV St.Otmar. Auch der Österreicher Frédéric Wüstner kehrt den St.Gallern den Rücken. Wegen einer Rückenverletzung fällt Vuk Lakicevic bis im Januar aus.

Ramon Hörler in Rücklage. Bild: Michel Canonica

(red) St.Otmar muss wohl bis Ende des Jahres auf Vuk Lakićević verzichten. Der Linkshänder fällt wegen einer Rückenverletzung aus. Der erst 20-Jährige war auf diese Saison hin zu St.Otmar gestossen, wo er zu Beginn der Meisterschaft sein grosses Potenzial noch zu wenig einbringen konnte. In den vergangenen Wochen schien er den Tritt aber immer besser zu finden

Der kleine Flügelspieler

Ramon Hörler will sich nach Beendigung seines Studiums ganz auf den Beruf konzentrieren und wird deshalb nach dieser Saison zurücktreten.

Er stiess in der Saison 2010/2011 zu den U19-Elite-Junioren St.Otmars, sammelte aber mit einer Doppellizenz bei seinem Stammverein TV Appenzell zusätzlich viel Spielerfahrung in der 1. Liga. Auf die Saison 2014/2015 kam der nur 170 cm grosse und 75 kg schwere Rechtsaussen ins NLA Kader, wo er sich dank seiner Schnelligkeit und Wendigkeit durchsetzen konnte. Der 25-jährige Linkshänder musste schon einige Rückschläge in Form von Verletzungen hinnehmen.

Der österreichische Nationalspieler

Frédéric Wüstner wird St.Otmar nach der laufenden Saison verlassen und somit seinen Vertrag nicht verlängern.

Der inzwischen 29-jährige Österreicher wechselte auf die Saison 2018/2019 von Hard nach St.Gallen. Vor seinem Engagement bei Hard hatte Wüstner bei Bregenz alle Nachwuchsstufen durchlaufen und auch schon erste Erfahrungen im Aktivbereich sammeln können. In der Saison 2009/2010 gehörte er dem Kader der Meistermannschaft an. Mit Hard feierte der Allrounder dann fünf Meistertitel und wurde einmal Cup- und zweimal Supercupsieger. Auf internationalem Parkett spielte er in der Champions League. Mit der österreichischen Nationalmannschaft nahm er im Januar 2019 an der WM teil.

Bei St. Otmar übernahm der 191 cm grosse und 96 kg schwere Rechtshänder von Beginn weg viel Verantwortung und avancierte schnell zum Abwehrchef. Er überzeugt dabei durch seine kompromisslose und äusserst clevere Verteidigungsarbeit. Auch Verletzungen konnten ihn dabei nicht ausbremsen.