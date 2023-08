Zwangsversteigerung Unfertiges Einfamilienhaus in St.Gallen kommt unter den Hammer: Innert Sekunden war es für 1,25 Millionen Franken versteigert Ein Einfamilienhaus im St.Galler Quartier Oberhofstetten wurde am Dienstag zwangsversteigert. Die Mitbietenden hatten aber keine Chance: Eine Immobilienfirma stach sie mit dem ersten Gebot aus.

Bogdan Todic, Leiter des Betreibungsamts der Stadt St.Gallen, leitet die Zwangsversteigerung. Bild: Marlen Hämmerli

Etwa 30 Sekunden dauert die Zwangsversteigerung, da ist sie auch schon wieder vorbei. Ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Reinach BL ersteigert das Reiheneckhaus an der Wettachstrasse 11. Kaufpreis: 1,25 Millionen Franken. Der geschätzte Marktpreis lag bei 1,07 Millionen Franken.

Es ist ein besonderer Fall: Das Haus in Oberhofstetten sieht von aussen adrett aus, das Innere befindet sich aber im Rohbau. Es ist unbewohnbar, weil die Immobilienfirma, der das Haus gehört, einen Umbau startete, aber nie zu Ende brachte. Zur Versteigerung kommt es, weil die Firma die Hypothekarzinsen nicht bezahlte.

Rund 15 Männer und Frauen haben sich an diesem Dienstag im Raum 3.5.2 des Einstein Congress versammelt. Sie sind alleine oder zu zweit gekommen. Jemand balanciert einen Laptop auf den Knien, jemand anderes eine Geschäftsmappe. Eine Gruppe von etwa acht Leuten sticht hervor: Es sind Anwohnende, die aus Neugierde gekommen sind. Man unterhält sich über die Arbeit, die Ferien oder Sportverletzungen.

Bogdan Todic, Leiter des Betreibungsamts der Stadt, steht derweil mit einem Mitarbeiter vor der Tür, um Neuankömmlinge zu begrüssen. Wer mitbieten möchte, wird in das Zimmer gegenüber gebeten, um die Formalitäten zu klären. Interessenten müssen eine Anzahlung von 100’000 Franken leisten.

Das Reiheneinfamilienhaus an der Wettachstrasse 11: Es steht seit längerer Zeit leer. Bild: Benjamin Manser

Kurz vor 10 Uhr betreten dann Todic und seine Mitarbeiter den Raum. Noch bevor er das Wort ergreifen kann, ist es schon ruhig. Doch noch müssen sich die inzwischen rund 25 Personen gedulden. Die eigentliche Versteigerung steht als letzter Punkt auf der Agenda.

Davor erläutert Todic im Detail, um was für ein Objekt es sich handelt und erklärt die Spielregeln fürs Mitbieten: Wer mit einem neuen Gebot ein anderes überbieten möchte, muss mindestens 5’000 Franken höher liegen.

Dann, nach 30 Minuten, ist es so weit. Das erste Gebot liegt schriftlich vor: Die Bank, über die die Hypothek läuft, bietet 850’000 Franken. Wohl um sicherzugehen, dass das Haus nicht zu günstig verkauft wird. Ein Mann meldet sich: «Ich biete 1,25 Millionen Franken.» Todic, nun in der Rolle des Auktionators, blickt in die Runde: «1,25 Millionen zum Ersten.» Pause. «1,25 Millionen zum Zweiten.» Die nächsten Worte zieht er in die Länge: «1,25 Millionen zum … Dritten.»

Acht Parteien hätten mitbieten können, sie taten es nicht. Das zweite Gebot war zu hoch. «So was hatte ich noch nie», sagt Todic nach der Versteigerung. «Dass jemand gleich so hoch reingeht.» Der Erwerber hat nun bis zum 15. September Zeit, den Restbetrag zu begleichen. Danach dürfte er sich um den Innenausbau kümmern.