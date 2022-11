Zustimmung Rorschacherberg kann neues Quartier bauen: Stimmberechtigte sagen Ja zum Neuhus-Projekt Die HRS Investment AG aus Frauenfeld kann drei Grundstücke in Rorschacherberg für 22 Millionen Franken kaufen. Bei einer tiefen Stimmbeteiligung von knapp 30 Prozent sagen 746 Stimmberechtigte Ja zu diesem Geschäft, 590 Personen legen ein Nein in die Urne. Gebaut werden nun im Neuhus zehn Mehrfamilienhäusern und acht Reihen-Einfamilienhäuser.

Hinter der Mehrzweckhalle wird nun in Rorschacherberg eine Grossüberbauung mit 150 Wohneinheiten realisiert. Illustration: Cornelia Gann

Die räumliche Entwicklung ihrer Gemeinde scheinen die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger nicht zuvorderst auf ihrer Prioritätenliste zu haben. Am heutigen Abstimmungssonntag beteiligen sich von den 4520 stimmberechtigten Frauen und Männern der Gemeinde nur 1346 an der Frage, ob sie dem Verkauf von drei Grundstücken im Neuhus zum Bruttopreis von 22 Millionen Franken an die HRS Investment AG, Frauenfeld, zustimmen wollen. Das sind gerade mal 30 Prozent der Stimmberechtigten.

Davon sprechen sich 746 Frauen und Männer für den Verkauf von 27’432 Quadratmeter Boden an die HRS Investment AG aus, 590 stimmen dem Vorhaben nicht zu, drei Stimmzettel sind leer. Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs bezeichnet das Resultat als eine klare Zustimmung, die bei solchen Arealüberbauungen nicht selbstverständlich sei. «Ich freue mich sehr über dieses gute Ergebnis. Es ebnet den Weg zum Neubau einer hochwertigen Siedlung und schafft der Gemeinde mittelfristig wichtigen finanziellen Spielraum.»

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Mit einem knapperen Ergebnis gerechnet

Ist die Differenz mit 156 Stimmen nicht verhältnismässig knapp ausgefallen? «Nein», sagt Beat Hirs, «ich habe sogar mit einem knapperen Ergebnis gerechnet und bin sehr zufrieden über die komfortable Zustimmung.» Die Befürworter würden bei solchen Dingen normalerweise der Urne fernbleiben, ganz nach dem Motto «s’isch scho guet was die mached...» und alle Gegner würden stimmen gehen. Der Gemeindepräsident räumt ein:

«Da nur eine kommunale Abstimmung stattfand mit unüblich tiefer Beteiligung, war ich recht nervös.»

Die Gegner würden sich aus verschiedenen Gruppen zusammensetzen und könnten solche Projekte in dieser Konstellation gefährden. «Hätten wir Ende September abgestimmt, wäre das Ergebnis viel klarer gewesen. Es reichte aber dafür zeitlich nicht und ich wollte das Projekt vor meinem Ausscheiden fertigstellen und nicht erst im kommenden Jahr darüber abstimmen lassen. In diesem Sinne freue ich mich sehr über diesen tollen Abstimmungserfolg zum Schluss meiner 14-jährigen Tätigkeit als Gemeindepräsident.»

Das Gebiet Neuhus in Rorschacherberg. Bild: PD

«Wir haben gehofft auf eine Zustimmung, freuen uns nun über das Resultat und darüber, dass wir die Bevölkerung offensichtlich mit unserem Projekt überzeugen konnten», sagt Michael Breitenmoser von der HRS Investment AG. Bereits mit dem Gewinn des Projektwettbewerbes habe HRS mit der Planung begonnen. Breitenmoser geht davon aus, dass der nötige Sondernutzungsplan im kommenden Jahr realisiert werden kann. Voraussichtlich Ende 2024 könne dann mit dem Bau begonnen werden.