Zusammenleben Lebendiges Projet urbain: Quartier-Flohmarkt zügelt zum Rorschacher Stadtbahnhof Der Verein Löwenquartier organisiert am 30. April bereits den

15. Quartier-Flohmarkt. Neu findet er nicht mehr im Löwenquartier in der Gerenstrasse, sondern beim Stadtbahnhof statt.

Der Flohmarkt findet nicht mehr wie 2022 in der Gerenstrasse, sondern beim Stadtbahnhof statt. Bild: Res Lerch

Rorschach ist trotz guten und schlechten Zeiten immer noch eines der schönsten Fleckchen in der Ostschweiz, wenn nicht sogar darüber hinweg. Dabei ist das Löwenquartier ein wahres Exempel für eine innovative und gute Raumentwicklung. So ist aus der ursprünglichen Betonlandschaft viel Grün entstanden. An der Strasse stehen nun neben Autos auch Bäume. Die Anwohner partizipieren aktiv in der Entwicklung ihres Quartiers und haben selbständig einen Quartierverein gegründet.

Neben gestalterischen Eingriffen sind auch viele Massnahmen für das Zusammenleben realisiert worden. Etwa das Löwenfest, beim dem jeweils Spezialitäten aus vielen Ländern angeboten werden, was auch den multikulturellen Charakter widerspiegelt.

Bühne für Musiker und Sänger

Auch der Quartier-Flohmarkt, organisiert durch die Quartierbewohner, ist zum fixen Bestandteil des Zusammenlebens geworden. Dieser findet deses Jahr am Sonntag, 30. April, von 10 bis 16 Uhr zum 15. Mal statt. Der Verein Löwenquartier zügelt den Anlass aber neu zum Stadtbahnhof, wo der neue grosszügige Begegnungsplatz seewärts genutzt werden soll.

Erstmals gibt es am Rorschacher Löwen-Flohmarkt eine offene Bühne für Musikerinnen und Musiker oder Singende. Wer ein Instrument spielt, eine Band hat oder singen kann, der ist eingeladen aufzutreten. Als Verkäuferinnen und Verkäufer sind Kinder und Erwachsene willkommen. Standbetreibende müssen ihren Tisch selber mitbringen. Die Platzmiete beträgt für Kinder fünf und für Erwachsene 15 Franken, mit oder ohne Anmeldung. Ess- und Getränkestände gibt es vor Ort.