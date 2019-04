Kein Gärtlidenken: Andwiler Gartenbauer spannen zusammen Zwei Gartenbau-Geschäfte aus Andwil arbeiten ab sofort zusammen. Otmar Brändle regelt so seine Nachfolge. Deutlich wird die Zusammenarbeit an der Osterausstellung vom kommenden Wochenende. Elena Fasoli

Walti Bernhard (links) und Otmar Brändle bearbeiten ab sofort gemeinsam die Gärten in und um Andwil. (Bild: Elena Fasoli)

Die Brändle Gartenbau AG und die Bernhard Gartenbau AG werden in Zukunft zusammenarbeiten. Geschäftsführer Otmar Brändle will damit seine Nachfolge regeln. Seine Kinder haben sich für einen anderen beruflichen Werdegang entschieden und keiner seiner Mitarbeiter wollte den Betrieb übernehmen. Brändle war es ein Anliegen, seiner Stammkundschaft eine optimale Nachfolgelösung anbieten zu können. Es handle sich um eine Partnerschaft, da die Firma Brändle weiterhin bestehen bleibe. Ab sofort wird die Bernhard Gartenbau AG verstärkt die Gärten pflegen.

Gemeinsam mit seiner Frau Maria sowie den Floristinnen wird Brändle weiterhin den Blumenladen an der Grüenaustrasse betreiben. Bei der Andwiler Osterausstellung, welche die Brändle Blumen GmbH am kommenden Wochenende zum 22. Mal durchführt, wird die Bernhard Gartenbau AG erstmals ebenfalls dabei sein. Die beiden Betriebe präsentieren den Andwilern somit die zukünftige Zusammenarbeit.

Mitarbeiter werden übernommen

Bereits vor etwa zwei Jahren hätten die ersten Gespräche mit Walti Bernhard stattgefunden. Seither hätten die beiden Unternehmer einige Baustellen gemeinsam bearbeitet. «Es ist eine Andwiler Lösung, da beide Geschäfte lokal verankert sind», sagt Bernhard. Langfristig sei es besser so, auch weil die Bernhard Gartenbau AG nicht wie die Brändle Gartenbau AG in der Wohnzone stehe. Drei Mitarbeiter von Otmar Brändle werden von der Bernhard Gartenbau AG übernommen. «Sie kennen die Kunden und ihre Gärten bereits und wissen, wie sie die Wünsche der Auftraggeber umsetzen sollen», sagt Bernhard. Ändern werde sich für die Mitarbeiter nicht viel. «Sie sehen die gleichen Baustellen, nur eben in etwas anderer Zusammenstellung.»

Lange hätten Brändle und Bernhard überlegt, wann der richtige Zeitpunkt für die Übergabe sei. «Geeinigt haben wir uns auf den ersten April, da die Leute im Frühling anfangen, sich mit ihrem Garten zu beschäftigen», sagt Brändle. Die Übergabe sei gut verlaufen, da sie lange darauf hingearbeitet hätten. In einer Übergangsphase werde Brändle weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. «Wir brauchen ein Bindeglied – auch für die Kunden.» Denn Brändle kenne die Gärten seiner Kunden und habe nun genügend Zeit, die Baustellen zu betreuen. «Kleine Dinge werde ich gleich selber erledigen», sagt der 60-Jährige. Die Übergabe werde voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern.

Andwiler Osterausstellung: Sa, 9-16 Uhr, So, 10.30-16 Uhr, Gärtnerei Grüenau