Zurückhaltung ist der falsche Weg Adrian Lemmenmeier

Adrian Lemmenmeier, Redaktor

Politik wird nicht nur in den Parteien gemacht. Sie ist das Verhandeln verschiedener Begehren im vereinbarten Rahmen. Dazu gehören auch Interessengruppen, wie der Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil eine ist. Nähme sich der Verein aus dem politischen Spiel, schmälerte er das Meinungsspektrum. Das wäre schlecht für die Demokratie.

Es wäre auch schlecht fürs Gewerbe. Man stelle sich vor: In Wittenbach will man ein Gebiet für Gewerbe und Industrie erschliessen. Es kommt zur Volksabstimmung – und der Gewerbeverein äussert sich nicht dazu. Absurd. Ohne politische Stimme wäre der Verein nicht mehr als ein «Gewerbler-Höck», wie es ein Mitglied an der Versammlung treffend sagte.

Wenig erstaunlich also, dass die Mehrheit des Gewerbevereins die Anträge zur Selbstzensur abschmetterte. Man mag verstehen, dass einige Mitglieder inhaltlich mit der Wahlempfehlung vom Herbst nicht einverstanden waren. Doch statt politische Zurückhaltung zu fordern, sollten sie ihre Anliegen der Mehrheit entgegenhalten. Im Verein. In der Öffentlichkeit. Oder auf einer anderen Bühne der Politik.