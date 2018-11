Zum Streit ums St.Galler Textilmuseum: Historiker halten Kritik für «ignorant»

Zu einem Ereignis mit Seltenheitswert ist es Ende Oktober im St.Galler Stadtparlament gekommen. Einstimmig wies das Gremium die Vorlage um Aufstockung der Subvention fürs Textilmuseum um 150'000 auf 430'000 Franken zurück. An eine solche Einmütigkeit bei einem solchen Beschluss mag sich nicht einmal Stadtpräsident Thomas Scheitlin erinnern. Und er hat seit den 1980er-Jahren in verschiedenen Funktionen mit dem Parlament zu tun.

Der Kommission fehlten Informationen

Im Waaghaussaal war die Institution Textilmuseum allerdings nicht grundsätzlich umstritten. Beantragt hatte die Rückweisung die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Dies mit der Begründung, dass wichtige Fragen zur Weiterentwicklung dieser Institution ungeklärt geblieben seien. In der Vorberatung habe der Verein Textilmuseum die Zusatzinformationen nicht vollständig liefern können, die die Kommission vor einem stärkeren finanziellen Engagement der Stadt als wichtig erachte.

Der zusätzliche Finanzbedarf fürs Textilmuseum sei seit 2017 bekannt, sagt Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Er bestehe nach Rückweisung der Subventionserhöhung weiter. Er sei auch im Parlament nicht grundsätzlich bestritten. Das dürfe man daraus schliessen, dass die Vorlage Ende Oktober nicht abgelehnt, sondern zur Ergänzung zurückgewiesen worden sei.

Ball liegt beim Trägerverein

Ziel bleibt für Thomas Scheitlin, das Geschäft mit den Zusatzinformationen möglichst rasch wieder ins Parlament zu bringen. Wann das geschehen wird, ist offen. Thomas Scheitlin: «Der Ball liegt beim Verein Textilmuseum.» Dieser müsse die zusätzlichen Angaben erarbeiten.

Infos will das Parlament einmal zum künftigen Organisations- und Betriebskonzept. Weiter wurde in der Geschäftsprüfungskommission und im Parlament das Fehlen eines mehrjährigen Businessplans kritisiert. Drittens ist klar, dass die Liegenschaft des Textilmuseums saniert werden muss. Das Stadtparlament will grob wissen, wie der Ve­rein dieses Projekt anzugehen gedenkt. Dies auch mit Blick auf allfällige weitere Kosten, die in diesem Zusammenhang auf die Stadt zukommen werden. (vre)